Si Kicillof los mandaba a reprimir, íbamos a respaldarlo, dijo Sotelo al referirse a las manifestaciones de los municipales

“Hay que expresar que estuvimos a merced de un grupo de violentos y extorsionadores como es el Sindicato de los Trabajadores Municipales que han prendido fuego la entrada a la Legislatura. Nadie hizo nada y hubiésemos respaldado si el gobernador Axel Kicillof mandase a reprimir a estos violentos”, dijo el diputado de La Libertad Avanza Nahuel Sotelo al referirse a los inconvenientes vividos en la previa a la sesión sobre el Cálculo de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2023.

Por otra parte, analizó la situación en la que se encuentra el Frente de Todos tras la condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa Vialidad. “Veo positiva la condena. Lamento, no obstante, porque uno siempre en Argentina tiene que estar con los ojos alerta y la verdad es que me llama poderosamente la atención de que sea en un año donde haya elecciones presidenciales, en donde el Frente de Todos lo que no tenía era una causa para ir unidos y después de la condena a CFK el FDT se une bajo una misma bandera”, expresó.

Para Sotelo,expresó.