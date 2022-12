Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial", estalló la fiesta en el Obelisco

Continúa la multitud de hinchas argentinos en largas cuadras, rodean el obelisco con bombos, agitando banderas y las caras pintadas de celeste y blaco, ¿Habrá un día más argentino que este domingo? Argentina ganó la tercera Copa Mundial de fútbol.Las calles del centro porteño se llenaron desde el mediodía de caravanas de autos, fanáticos agitando banderas de argentina, con las caras pintadas celeste y blanco entonado el popular "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", que ya reemplazó el "Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial" por "“Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial".La avenida Corrientes, intransitable por la marea celeste y blanca varias cuadras más allá de Callao. Los comercios permanecen cerrados. Mientras que la 9 de Julio es solo el epicentro. La masa de gente llega hasta por lo menos Córdoba al norte, Belgrano al sur, el Congreso al oeste y Plaza de Mayo para el lado del río Esta vez, a diferencia de hace 8 años y medio, la gente viene sin discusión y empequeñece totalmente cualquier manifestación que se recuerde en las últimas décadas.Si bien algunos hinchas al bajar el sol emprendieron la vuelta a casa, muchos continúan festejando que la Selección venció a Francia y somos campeones del mundo. La multitud sigue en la capital porteña, algunos buscan los puntos más altos para subirse, siguen cantando. Y la fiesta se repite en cada una de las ciudades del país.Hasta ahora no se definió si el Gobierno dará asueto, en principio no sería mañana ya que el plantel argentino todavía no definió el horario de salida de Qatar y podría recién llegar al país el martes por lo que, según trascendió, en estás horas definen si el 20 sería día no laborable para recibir a la Selección Argentina.