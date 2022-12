Camiseta de la Selección Argentina con las tres estrellas: cuándo sale a la venta y cuál sería el precio

Con la Selección Argentina como flamante campeón del Mundial Qatar 2022, tras derrotar a Francia en la final en el estadio Lusail superándolo futbolísticamente durante los 120 minutos pero empatando 3-3 y requiriendo de los penales, surgió un detalle muy particular y esperando por los hinchas argentinos que lucieron los futbolistas al término de la premiación.Es que todo el plantel recibió la medalla por ser campeones del mundo pero, tras su festejo en el escenario colocado dentro de la cancha, Leo Messi y el resto de la Scaloneta se puso una camiseta que da cuenta de este logro con la tercera estrella ubicada en el margen superior del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).La casaca, además, tiene en el centro del pecho el parche de campeón que otorga FIFA al ganador de cada competición mundialista. Lo usó Italia por primera vez luego de su coronación en 2006. La Argentina se agrega a una escueta lista que también posee a España, Alemania y Francia. Esta camiseta también contó con la espalda ploteada con la frase “campeones del mundo” y tres estrellas de gran tamaño situadas detrás del frente de la remera.Si bien nueva camiseta de la Selección Argentina no se encuentra a la venta, el furor por tenerla comenzó a sentirse en todos los rincones del país tras la consagración en Qatar y es menester saber cuándo saldrá a la venta y cuál será su precio.Muchos hinchas habían adquirido la tradicional sacada por Adidas, pero con solo dos estrellas bordadas. Incluso no solo la casaca titular, sino también la suplente, color violeta, que fue utilizada en el partido ante Polonia.Desde la firma de las tres tiras precisaron, según publicó Ámbito Financiero, que la nueva camiseta de los campeones del mundo con las tres estrellas saldrá a la venta en los próximos días.En cuanto al precio, todavía no se conoce pero es posible esperar un número similar o levemente superior al que cuesta la camiseta regular.El 8 de julio se presentó la camiseta titular, la Albiceleste tradicional, bajo el lema "El sentimiento de un país". Luego, el 29 de agosto, la AFA dio a conocer el modelo alternativo.Los precios van desde $16.999, para la versión hincha, de $28.999 la misma versión que utilizan los futbolistas, $19.999 con estampado de Lionel Messi, $15.999 la de mujer y $14.999 la infantil.