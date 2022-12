Oficial: cuándo empieza, cómo será y a qué hora llega al Obelisco el recorrido de la Selección con la Copa

Luego de intensas negociaciones entre las autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, el recorrido del micro con Lionel Messi, el plantel, la dirigencia y la Copa del Mundo será norte - sur para su ingreso a la CABA, comenzará cerca de las 12 del mediodía y se espera que llegue a su destino, que en principio es el Obelisco pero podría seguir hasta Casa Rosada, alrededor de las 20.Según el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Mauricio D'Alessandro, se espera que el trayecto de la Selección demande entre siete y ocho horas, de lo cual surge el horario de las 20 para su llegada al centro porteño. "La idea es que salgan tipo 12 horas del mediodía del predio de la AFA. En algunos lugares el recorrido será más lento. Va a haber un recorrido, no es que sólo van al Obelisco", le dijo a TN.El funcionario pidió a la gente "desplegarse en cualquiera de los puntos por los que va a pasar la Selección" y no "amontonarse en el Obelisco", donde aseguró que se corren riesgos de que se produzcan "avalanchas"."No va haber escenarios, ni postas, ni paradas. La idea es que tenga un ritmo, que va a ser lento, para que puedan festejar con la gente", aclaró.A la espera de que se conozca si Messi y la Scaloneta irán a Casa Rosada, lo que sí se sabe entonces es que recorrerán parte del conurbano y la ciudad a bordo de un colectivo de dos pisos con el techo abierto, para celebrar con la gente la victoria.También está confirmado el trayecto que realizará ese micro, que, además de al plantel, transportará a la Copa del Mundo hasta el Obelisco, donde cerca del mediodía están previstos los festejos principales.El recorrido de los Campeones del Mundo comenzará alrededor de las 12 horas del mediodía desde el predio de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), desde donde, custodiado por directivos de la AFA y fuerzas de seguridad, el micro tomará los siguientes caminos: Richieri, Gral Paz, Lugones, 9 de Julio y Obelisco.Si bien no está prevista ninguna parada, seguramente allí permanezca un tiempo más teniendo en cuenta que habrá muchísima más gente que en otros sectores.Posteriormente, para comenzar su regreso, se dirigirá hacia la autopista 25 de Mayo, luego por Dellepiane, y la Ricchieri hasta regresar al predio de Ezeiza.