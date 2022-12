"Poco feliz": Macri y la oposición criticaron el feriado nacional para que el pueblo festeje el Mundial de Argentina

la oposición nacional salió con los tapones de punta a cuestionar que el Gobierno nacional haya decidido decretar un feriado nacional para este martes con motivo de los festejos que el pueblo quiere realizar para agradecer y celebrar la obtención de la Copa Mundial Qatar 2022 por parte de la Scaloneta

💬 Mauricio Macri en TN: "Me parece poco feliz que el Gobierno haya decretado feriado para mañana. ¿Por qué tienen que obligar a la gente que necesita trabajar? ¿Y los jujeños, los neuquinos? Ellos no pueden ir a la 9 de Julio, ¿Por qué no los respetan?" https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/WhQxw2EpH6 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 19, 2022

Con núcleo en Juntos por el Cambio,El principal vocero de la crítica opositora fue, quien regresó hace dos días de Qatar, donde vivió todo el mundial, pese a que ahora no está a favor de que los trabajadores, que no pueden optar si no fuera feriado, tengan la chance de celebrar a sus ídolos., sostuvo Macri en una entrevista a la señala de noticias TN.En el mismo tono, agregó: "Por eso la mayoría rechazamos al gobierno, porque no nos dejan ser libres. Espero que se apoyen en la Ciudad para hacerlo, porque el funeral de Diego (Maradona) fue un desastre".“¿Y los jujeños? ¿Y los catamarqueños?¿Por qué no dejan que la gente pueda decidir libremente si se pliega, dónde y cuánto tiempo. Es por lo cual la mayoría de los argentinos rechazamos este gobierno. Queremos ser libres. Queremos que nos quiten esta pata de encima”, continuó el ex mandatario, pese a que cada provincia pudo determinar si plegarse o no al feriado.Por su parte, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad,, tuiteó: “¡Bienvenidos, Campeones del Mundo! Recibamos a Messi y a la Selección con los valores que compartimos con ellos: los del esfuerzo y el trabajo. #YoFestejoTrabajando”.El ex senadorutilizó la misma red social para afirmar: “Si declaramos asueto o feriado para recibir a la selección, no entendimos el ejemplo que nos dieron”.Desde la UCR, se sumó a las críticas su referente opositor más radicalizado, valga la redundancia,. “Todos estamos felices por el triunfo de la Selección Argentina. Ahora bien, no era necesario someter a todo el país con un feriado nacional a paralizar la producción y la educación, por un festejo que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires”, cuestionó.En la misma dirección, el gobernador mendocino,, dijo: “Tratándose de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene naturaleza de ley nacional, y al no contener en su escrito, la opción de adhesión a las provincias, mañana increíblemente será feriado en todo el territorio nacional”.Por su parte, el liberal, diputado nacional de Avanza Libertad, criticó: “¿Feriado Nacional por el campeonato mundial logrado por nuestra selección? Delirio total. Encima ayer se convocó a sesión de Diputados para pasado mañana y tratar 21 proyectos de ley, ninguno importante para la gente. La política disociada de la realidad. Peronia”, criticó el economista libertario.El Gobierno nacional determinó que este martes sea feriado nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicó ayer. En el mismo se resaltó que, tras la consagración del equipo nacional en el Mundial de Qatar 2022, “la selección argentina regresará al país el día martes 20 de diciembre de 2022, y con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar en paz y en unión, compartiendo la alegría con nuestros jugadores y su cuerpo técnico, resulta propicio declararlo Feriado Nacional”.Sin embargo, en el Decreto también se aclaró que “atento la proximidad del cierre del ejercicio 2022, resulta necesario que el personal de las instituciones bancarias y entidades financieras y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) preste servicios hasta las 12:00 horas del día 20 de diciembre”.