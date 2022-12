Bullrich chicaneó a Larreta y Macri por no blanquear si son candidatos: "Yo confirmo"

En medio de los festejos de 5 millones de argentinos para los campeones del mundo, a los que la oposición se opuso criticando el feriado nacional, la titular del PRO, Patricia Bullrich, habló de las elecciones y metió leña al fuego en la interna que mantiene con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta del PRO

La ex ministra de Seguridad adelantó que si es elegida como presidenta de la Nación tomará “medidas fuertes”, acordes a la situación de “crisis” que atraviesa el país y comparó que mientras ella tiene decidida su candidatura el resto de los dirigentes de su espacio aún no se deciden sus postulaciones., declaró Bullrich a FM Milenium.En relación a las protestas que pueden generarse con iniciativas impopulares, Bullrich aseguró no tener miedo porque “hay millones de argentinos que están esperando vivir en un país en el cual la ley valga”.“No le temo a las protestas que se puedan generar. Hay millones de argentinos esperando vivir en un país donde la ley valga. No puede ser lo mismo robar que no hacerlo. Cobrar un plan o trabajar”, remarcó la precandidata presidencial, como si algo tuviera que ver lo vinculado a las políticas sociales con las propuestas generales de ajuste que ella promete.