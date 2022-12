Alberto destacó la "fiesta popular" y restó "trascendencia" a que la Selección no haya ido a Casa Rosada

"Yo soy un futbolero consumado y la verdad es que veo las cosas de otra manera. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían una celebración relatiamente breve. Yo le hice saber a la AFA que si ellos querían tenían la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa”

“Es verdad, debo ser el único Presidente que durante su mandato no recibió a los campeones del mundo, pero también soy el único Presidente que durante su mandato ganamos una Copa América, la Finalissima y un Mundial”

El presidentehabló hoy luego de las celebraciones multitudinarias de este martes, afirmó que fue "una fiesta popular nunca vusta en la Argentina" y señaló quede la selección argentina campeona del mundo, luego de diversas especulaciones alrededor de por qué los campeones del mundo no fueron a la Casa Rosada., enfatizó el mandatario en declaraciones a la FM Radio Con Vos, en las que además dijo de primera voz cómo fue el ofrecimiento que hizo para que fueran a Casa Rosada: "Yo lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa y es muy respetable; ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interpreté siempre".Fernández agregó que no le asigna "ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno" aunque reconoció que “hay muchas especulaciones" y que la "grieta es grieta y pesa"., aseguró en diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase.El jefe de Estado aclaró que no se siente ofendido por la actitud de los futbolistas e insistió con su idea., puntualizó, pese a insistir en que la invitación a los deportistas no era partidaria, sino desde su rol institucional., concluyó esa cuestión Fernández, antes de insistir que en haber logrado el objetivo de que los jugadores recibieran "el cariño y la alegría del pueblo"., agregó.Sobre las críticas de la oposición a su decisión de haber decretado un feriado nacional para recibir a la Selección, Fernández contestó: “Me criticaron mucho, pero yo quería que todos fueran a festejar; no existen los feriados parciales, podía hacerlo en una ciudad sí y en otra no, además seguramente muchos rosarinos deben haber estado celebrando en el Monumento a la Bandera; ¿no tenían derecho a hacerlo?”.En plan de desmarcarse del estigma que pesa sobre Mauricio Macri, que sólo dejó de criticar duramente a la Scaloneta cuando ganó la Copa América, Alberto recordó que "cuando se lo cuestionaba a (Lionel) Scaloni" él en cambio "siempre le tenía fe a él y a (Pablo) Aimar"."A los que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol de Scaloni", agregó el jefe de Estado, antes de revelar que mantuvo contacto con un integrante del plantel y contar que podría haber diálogo con Lionel Messi y otros futbolistas., afirmó Fernández respecto del mediocampista del Sevilla y ex Arsenal y San Lorenzo, y deseó: