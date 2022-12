Desde lo institucional, era importante la fotografía del Presidente con los campeones del mundo, dijeron desde el radicalismo

El ex ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín y ex candidato a gobernador bonaerense de la UCR, Juan Manuel Casella, lamentó el desencuentro entre Alberto Fernández y la Scaloneta. “Los jugadores decidieron no dejarse utilizar políticamente ante el riesgo de una operación de carácter político. Han hecho bien desde ese punto de vista pero desde lo institucional era importante tener una fotografía del presidente de la Republica saludando a los campeones del mundo”, señaló.

Pero agregó:Respecto de la falta de sintonía entre Seguridad nacional y provincial, expresó: “Son las circunstancias propias de un oficialismo dividido, que vive pensando en la interna y que está constantemente disputando espacios de poder”.Y apuntó además contra Wado.