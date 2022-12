Cristina y Macri ya fueron, las proyecciones de Elisa Carrió para 2023

#Política | Para @ElisaCarrio, Mauricio Macri y Cristina Kirchner "no pueden en segunda vuelta".



💬 La líder de la Coalición Cívica habló sobre las próximas elecciones y aludió a la grieta: "Todo el que polariza no gana". pic.twitter.com/0yNWLl9Zih — Política Argentina (@Pol_Arg) December 22, 2022

De cara a las elecciones 2023, la titular de la Coalición Cívicahizo un análisis del panorama electoral y sostuvo que la vicepresidentay el expresidente“ya fueron” y consideró que su suerte en los comicios está condicionada porque ninguno de los dos ganaría en una eventual segunda vuelta., lanzó Carrió el miércoles durante una entrevista para LN+ donde se preguntó: “¿Por qué nadie se va a presentar de los que dicen que se iban a presentar?”, y analizó que no lo harán porque “”.Lo cierto es que luego de que la vicepresidenta anunciará que no se presentará como precandidata a ningún cargo público tras la condena en la causa Vialidad, el panorama electoral dio un giro para el Frente de Todos, pero también para Juntos por el Cambio porque se resignificó la figura de Macri.Al respecto Carrió planteó que el retiro de la expresidenta “posibilita de alguna manera un tránsito institucional” y consideró que la Vicepresidenta “se tiene que ir por su familia”.“Hay un ciclo histórico que está terminando, la Argentina vieja chocó, hubo un juicio, un retiro, una victoria del pueblo separada de la política”, señaló y relacionó la coyuntura política con el triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar: “La Argentina puede ser feliz, puede tener un proyecto de nación”.Al respecto de las diferencias en la interna de Juntos por el Cambio,. “Hoy no tengo candidatos”, aseguró la líder de la CC.En otro tramo de la entrevista Lilita explicó por qué cree que Macri dará un paso al costado y reveló que hay un distanciamiento desde hace tiempo, casi sin diálogo como en épocas anteriores de Juntos por el Cambio.”, lanzó Carrió. Y si bien remarcó que “la relación política se mantiene”, también le hizo un guiño al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por quien en más de una vez expresó preferencia y aseguró sobre Macri: “”.