El ex ministro de Educación de Macri explicó porqué el PRO está en contra de la creación de más universidades

“No pusieron temas que están en la agenda de la gente como la de Ley de Alquileres. Temas que le pueden solucionar la vida. Ellos mezclan la creación de universidades con otras cosas. Hay que buscar soluciones más imaginativas y en consenso”, dijo Alejandro Finocchiaro al explicar la actitud del PRO respecto de la fallida sesión del miercoles.

Por otra parte, hizo referencia al desencuentro entre Alberto Fernández y la Scaloneta. “En el festejo se vio lo mejor y lo peor de la República Argentina. Se vio lo mejor del equipo de la Selección que tuvieron un proyecto y lo llevaron adelante. Un proyecto exitoso aún si no hubiésemos ganado los penales”, sostuvo primeramente sobre la caravana, también frustrada.

El ex ministro de Educación de Macri se refirió también a la creación de universidades.expresó.“Después vimos gente que a un repartidor de gaseosas le robaba el camión. O alguien que se llevó un semáforo a su casa solo por el placer de hacer daño a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó sobre “lo malo” que percibió en la gente.Para Finocchiaro, “el desencuentro demuestra lo mal que estamos como país porque no debería generar tanta tensión que una representación nacional de fútbol venga al país después de ser exitosos y el presidente de la República lo reciba en Casa de Gobierno”. “Los debería haber recibido”, insistió al tiempo que sostuvo que “lo mal que estamos de que tres jurisdicciones no hayan podido ponerse de acuerdo para realizar un operativo y la responsabilidad es del gobierno nacional”.