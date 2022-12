Cristina Kirchner encabeza un acto por primera vez tras renunciar a una candidatura y la sentencia por Vialidad

reaparecerá Cristina Fernández de Kirchner este martes, en un acto en Avellaneda junto al intendente Jorge Ferraresi y el campeón del mundo de 1986 Héctor "Negro" Enrique

Tras ser condenada a 6 años de prisión y proscripción política por la causa Vialidad y anunciar su renuncia a cualquier candidatura, incluida la posibilidad de ir nuevamente por la Presidencia en 2023,CFK será la oradora central del acto, en el que hablará después de su discurso, inmediatamente después de la sentencia en su contra, ocasión en la que sorprendió al renunciar a toda participación en la contienda electoral de 2023.La ex presidenta tenía planificado tomar la iniciativa en el espacio público el lunes 12 de diciembre, pero dio positivo de Covid, tuvo que suspender ese acto y pasó su reposo en El Calafate, Santa Cruz. Iba a cerrar un encuentro del Grupo de Puebla, acto que iba a compartir con el presidente, encargado de la apertura.La jornada regional se pasó para el 19, un día después de la obtención de la Copa del Mundo, pero también se postergó y la fecha ahora es marzo de 2023, por cuestiones de agenda de los diferentes líderes regionales que iban a participar.Tras esa suspensión,. El polideportivo de Corina, cuyo nombre es, tiene diferentes espacios y disciplinas deportivas, entre las cuales está el microestadio que pasará a llevar el nombre del "Negro" Enrique, el autor del "pase gol" a Maradona en México antes del histórico segundo tanto a los ingleses, considerado el mejor de la historia de los mundiales.Esta tarde Cristina lanzó un mensaje, emocionada con el anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo. "A pocas horas de la Navidad renace una vez más el derecho a la Memoria y a la Identidad: Abuelas volvió a encontrar un nuevo nieto, el 131. Enorme alegría y fuerte abrazo a esas mujeres ejemplo de lucha y humanidad", escribió.También se expresó el domingo, cuando la Scaloneta se consagró campéon mundial en Qatar. "Gracias infinitas capitán, a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano 'andá pa’allá bobo', con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas", dijo.Este acto del martes 27 de diciembre en Avellaneda podría ser el último de CFK en 2022. La anterior vez que la ex mandataria estuvo en Avellaneda fue el 20 de junio, Día de la Bandera.La última aparición de Cristina en un acto político fue en La Plata, cuando el kirchnerismo movilizó miles de militantes para llenar el estadio Diego Armando Maradona como muestra de respaldo popular antes de que se conociera la sentencia. Una vez que se conoció esa decisión enmarcada en el "lawfare", la Vicepresidenta anunció que no sería "candidata a nada" en las próximas elecciones.