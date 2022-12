Para el ex vicegobernador bonaerense es de una gravedad absoluta que el Gobierno no acate el fallo

El miercoles, la Corte Suprema de Justicia favoreció al Gobierno porteño y dictó una cautelar para que el Gobierno nacional comience a girar fondos coparticipables que habían sido recortados en 2020 por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo no lo acató y desde la oposición manifestaron su repudio.

Precisamente, desde el radicalismo, el ex vicegobernador Daniel Salvador, expresó: “Es de una gravedad absoluta”. Para él, “lo que está pasando en el país es algo que obviamente no podemos aceptar”. “Lo que significa no acatar un fallo de la Corte es algo grave”, dijo.A los ojos de Salvador,dijo., enfatizó.