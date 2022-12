Para el radicalismo de Misiones, el fallo reivindica al federalismo

En diálogo con Política Argentina, el ex diputado nacional de la UCR Luis Pastori arremetió contra el presidente Alberto Fernández por rechazar la cautelar de la Corte a favor de CABA. “Es un fallo ejemplar y va en línea con lo que se conoce como federalismo de concertación. Como la Ley de Coparticipación es una Ley convenio entre todas las jurisdicciones, no se puede tomar una decisión de manera unilateral. Sacar a una para darle a otra no es federalismo”, sostuvo.

Para Pastori,insistió.Pastori consideró que, dijo.Cabe señalar que el fiscal federal Ramiro González investigará a Alberto Fernández y otros funcionarios del Gobierno de la Nación por el posible delito de desobediencia del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación.