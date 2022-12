Consejo de la Magistratura: la Justicia avaló la división del FDT en el Senado y volvió a perder Juez

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez volvió a perder en su intención por entrar al Consejo de la Magistratura quitándole el lugar al integrante del bloque oficialista Unidad Ciudadana Martín Doñate, pese a que el conflicto aún no está resuelto

Es que la jueza en lo Contencioso y Administrativo Federal,, rechazó este martes el amparo presentado por el senador cordobés para integrar el órgano judicial que elige y expulsa magistrados en lugar de su colega Doñate, de Unidad Ciudadana.La jueza, que, ya había rechazado en noviembre pasado una medida cautelar anterior de Juez, basándose en que no había "urgencia" por la vulneración de un derecho y que la Corte Suprema ya estaba interviniendo en el expediente., explicó Biotti en su resolución de 18 páginas.La magistrada fundó el rechazo en que la Ley 24.937, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, guarda "silencio" sobre en el momento en que se deben tomar los bloques y las mayorías., consideró Biotti, en referencia a un aspecto que ya había sido señalado por el oficialismo pero no escuchado aún por el máximo tribunal.Vale recordar que los senadores oficialistas dividieron el espacio denominado FDF y establecieron el bloque de Unidad Ciudadana para poner como representante de la segunda minoría a Doñate, en el lugar que Juez reclama por vía judicial.Hace semanas, Juez había responsabilizado "al pueblo argentino" por no pelear por ese lugar que él reclama. "Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos mucho más a un equipo de fútbol que a los dirigentes", dijo el referente cordobés de Juntos por el Cambio, enojado porque la gente salía a la calle a celebrar por la Scaloneta pero a no defender el cargo que él quiere.En noviembre pasado, poco antes de que venza el mandato de los consejeros, la Corte anuló la designación de Doñate calificando de “ardid”, llamativamente, a la división del bloque del oficialismo.Como se debía integrar el Consejo para el período 2022-2026, el oficialismo en el Senado volvió a postular a Doñate y, para hacerlo, explicó que el fallo de la Corte era para la composición anterior y que actualmente el bloque seguía dividido por lo que le correspondía el lugar.Por su parte, el PRO insistió con la postulación de Juez y señaló que la decisión de la Corte seguía teniendo efectos en el nuevo período del Consejo porque, como dijo el máximo tribunal, no hubo elecciones que permitan modificar los bloques, como si fuera que los bloques se conforman sólo cuando hay elecciones y no, como incluso hizo JXC, en cualquier otro período.La jueza Biotti rechazó a fines de noviembre la medida cautelar que presentó Juez para ingresar al Consejo. Ante eso, el senador apeló a la Cámara contencioso y también presentó un per saltum directamente ante la Corte. La apelación a la Cámara fue rechazada porque se hizo fuera del plazo. Y el máximo tribunal tiene a estudio el per saltum con la intención de resolverlo en febrero, después de la feria judicial de enero. Recién entonces, con esa decisión, podrán jurar los cuatro senadores y que el Consejo comience a funcionar.Lo que en la causa judicial restaba era la decisión de fondo de Biotti que dictó hoy. La magistrada diferenció el fallo de la Corte Suprema que anuló la designación de Doñate con la situación actual., sostuvo.