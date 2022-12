Llorens coincidió con Capuchetti en que el borrado del celular de Sabag no se relaciona con el ataque a Cristina

Capuchetti acompañada por Llorens al momento de su jura como jueza

considerar entonces que ese "reseteo" no tiene nada que ver con el atentado a la Vicepresidenta

Un fallo de la Cámara Federal con firma única decoincidió de manera al menos polémica con la juezaal ordenarle a la magistradainvestigar el borrado de contenido del celular de, principal acusado en la causa por el, yLlorens, uno de los tantos jueces que fueron asiduos visitantes de Casa Rosada y la Quinta de Olivos cuando allí estaba Mauricio Macri, descartó así “un posible delito de acción pública vinculado con la colocación del teléfono celular secuestrado al imputado el en estado de ‘reseteo de fábrica`y por entender que tal suceso no guarda relación con el objeto procesal”., argumentó Llorens.Así, este juez le dio la razón a Capuchetti, quien viene recusada y cuestionada por la querella, ya que la jueza que llegó a su cargo con el macrismo ordenó que se investigue los motivos de la eliminación pero entendió que “tal suceso no guarda relación con el objeto procesal de los autos señalados”.Servini, a su tiempo, sostuvo que“Entre ambos eventos no sólo median razones de conexidad objetivas, relativas a la estrecha relación que existe entre aquello que es objeto de investigación en los dos procesos, sino también otras de raigambre constitucional, afincadas en la economía procesal y mejor administración de justicia”, había escrito Servicini, que ahora deberá continuar con la investigación.