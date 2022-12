El gobierno nacional reclamó a la Corte que suspenda los efectos del fallo por coparticipación

El Gobierno nacional le reclamó este martes a la Corte Suprema de Justicia que suspenda los efectos de su propio fallo que ordenó al Estado Nacional, a través de una medida cautelar, que entregue el 2,95% de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Los escritos fueron presentados por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien además recusó a los cuatro cortesanos. “A través del fallo aquí cuestionado la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales”, indica el texto.Y continúa señalando quePor otro lado, el subprocurador general de la Nación, Horacio Diez presentó un segundo escrito donde se informó que la representación del Estado Nacional será ejercida por ese organismo en cuanto a lo que tiene que ver con la recusación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el pedido de revocatoria in extremis de la medida cautelar dictada el 21 de diciembre.Tampoco se demoró la respuesta del Gobierno de la Ciudad que presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte, ya que no depositó el dinero que debía salir del Banco Nación para cumplir con la cautelar.Al respecto,Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte.La oficialización del pago mediante la herramienta de los bonos quedó oficializada hoy con la publicación de la Decisión Administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete en el Boletín Oficial.La(CABA), al elevarla al 2,95%, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso de la policía en 2016.