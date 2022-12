Waldo Wolff respondió las críticas de Patricia Bullrich: "Si se enoja tendrá que desenojarse"

#InternaPRO | Waldo Wolff se defendió de las críticas de Patricia Bullrich: "Yo nunca pego para adentro".



💬 "¿Quién no quiere ir a la gestión de la ciudad emblema, la que empezó Mauricio Macri con la transformación?". pic.twitter.com/d6ru1JALPZ — Política Argentina (@Pol_Arg) December 28, 2022

El flamante secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,, afirmó que está “acostumbrado a discutir puertas adentro”, aunque le respondió a la titular del PRO, Patricia Bullrich y sostuvo que “tendrá que desenojarse”.Wolff brindó una entrevista a LN+ y ante la consulta de si había enojo por parte de Patricia Bullrich tras su incorporación al gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, el nuevo secretario expresó: “Espero que no”, aunque consideró queLa presidenta del PRO había sido consultada en TN específicamente sobre la incorporación de Martín Redrado, Waldo Wolff y Silvia Lospennato al gabinete porteño, frente a lo que se manifestó en contra de la decisión de Larreta: “. Lo que tenemos que discutir es no más gente porque le doy un cargo, sino ser capaces de convencer a la gente que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable”.Tras lo que Wolff aseguró que. “”, insistió.En ese sentido, sostuvo: “Siendo un diputado del PRO hace siete años que ustedes me han escuchado defiendo lo mismo al igual que hoy, que el jefe de Gobierno, del único distrito nacional la Ciudad Auto me invita a sumarme a su gabinete para defender la ciudad en la que nací, en la que trabajo, del embate del Gobierno nacional que estamos viendo con la coparticipación la verdad que no hay mucho para hablar ¿, la que empezó Mauricio Macri con la transformación, la que continúa Horacio?”, se preguntó Wollf.Con la misma idea el flamante secretario se pronunció en declaraciones a radio La Red donde para apaciguar la interna señaló que nunca pega “para adentro en público”. “".Pese a sostener que tiene "un gran respeto por Patricia (Bullrich)", Wolff se diferenció de la exministra de Seguridad macrista y volvió a insistir en que nunca se lo va a escuchar “hablar mal de alguien de mi espacio”.En esa línea, remarcó que "existe un sector" de votantes dentro de la coalición opositora que "está cansada" de las peleas internas y aseguró: "Yo voy a seguir llamando a la unidad dentro de Juntos por el Cambio".