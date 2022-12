Denunciaron a Espert por pedir "bala" para manifestantes en Lago Escondido

Este tipo de declaraciones se encuentran prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución", fundamenta la denuncia a la que tuvo acceso Télam, que quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente este miércoles al diputado nacional José Luis Espert por instigación a la violencia luego de que pidiera públicamente "cárcel o bala" contra el dirigente social Juan Grabois y otras personas que izaron una bandera a orillas de Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras que se encuentran en litigio con la Justicia.La denuncia fue presentada por el secretario Horacio Pietragalla Corti a partir de un mensaje en Twitter en el que Espert reclama "Cárcel o bala para estos delincuentes", en referencia a un tuit en el que Grabois difundió la manifestación.En la presentación el secretario de Derechos Humanos destacó la "peligrosidad y el" del mensaje de Espert, "especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional".Admeás, la Secretaría de Derechos Humanos recordó en su escrito que en septiembre ya denunció a Espert por un mensaje similar, en el que pidió "Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala" para miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), quienes reclamaban en el Ministerio de Trabajo.Esa causa recayó en el Juzgado Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, quien decidió archivarla pocos días después.. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial", señaló la presentación.En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos puso en conocimiento de esta situación a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación para que se adopten "las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición".La acción judicial había sido adelantada esta mañana por el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, en su cuenta de Twitter consideró: "No podemos permitir nunca más que un diputado nacional promueva la violencia política en nuestro país".En ese marco, el funcionario añadió que "el Señor @jlespert sigue incentivando la violencia y el delito! Pedir 'bala' es de fascista y si no fuera por la mafia judicial de nuestro país usted ya estaría procesado!", al tiempo que advirtió en tono directo: "Es usted una persona peligrosa para nuestra democracia!".Espert tuiteó "cárcel o bala para estos delincuentes" desde su cuenta de Twitter, en referencia a un posteo de Grabois, quien había subido una foto con la leyenda "Ya izamos la bandera en territorio nacional ¡Recuperemos lo nuestro!" a orillas de Lago Escondido.Hoy, un grupo conformado por integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se encuentra en Lago Escondido para reclamar la recuperación de esas tierras "como parte del territorio nacional" denunció haber recibido "amenazas verbales y amedrentamiento" por parte de personas encapuchadas que trabajan para Lewis.Voceros de los manifestantes del MTE, que lidera Grabois, aseguraron que fueron cercados por personal de Lewis que les impidieron salir del lugar cuando intentaban retirarse.