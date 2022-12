Joaquín De la Torre apuntó contra Larreta y dijo que "malgasta la plata"

¿Un área de la mujer y además otra de igualdad de género?

Hay que dejar de malgastar la plata de la gente. https://t.co/MvkCZngHAf — Joaquín de la Torre (@delatorrej) December 27, 2022

Al tiempo que ocurre la fuerte discusión a nivel nacional en torno a la cantidad de dinero que la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta recibe en materia de fondos coparticipables, el precandidato a gobernador Joaquín De la Torre cuestionó los últimos cambios en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y pidió que el Jefe de Gobierno porteño deje deA comienzos de semana, el Jefe de Gobierno porteño anunció una serie de cambios en su gabinete, entre los cuales se oficializó que Silvia Lospennato en el Área de la Mujer y que Carmen Polledo lo hará en Igualdad de Género. Al conocer la noticia, el ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal y actual senador bonaerense del PRO, salió al cruce vía Twitter "", escribió en la red en la que se muestra siempre muy activo.El mismo De La Torre, hace algunas semanas dialogó con Página 12 y subrayó su malestar debido a la cantidad de cargos que -según él- carecen de sentido y no aportan a la solución real de los problemas.Con su eje basado en la austeridad," refiriéndose al tema en cuestión. El respaldo de su candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires no tardó en llegar y la acusación contra Larreta fue automática.