D'Alessandro dijo que los chats "son falsos", pero los atribuyó al "espionaje"

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, se refirió a presuntos nuevos chats que lo vinculan con el empresario de las grúas, Marcelo Violante y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.En una entrevista con TN, el funcionario porteño aseguró que "los chats son falsos", pero insistió en que “vienen del espionaje". “Para saber cuándo van a salir los próximos chats hay que saber cuándo saldrán las próximas condenas del kirchnerismo. Son muy berretas”, arremetió.“Es algo gravísimo, estamos ante persona que son capaces de utilizar los servicios de inteligencia para generar crisis institucional para cuidar y tapar a la jefa", apuntó D’Alessandro contra Cristina Kirchner.Sobre su supuesta conversación con Marcelo Violante, respondió: “El supuesto empresario no tuvo ni tiene contrato con el Ministerio de Seguridad porteño”.“No les alcanzó y tuvieron que inventar un supuesto chat de licitaciones de chalecos. Y no tenemos licitaciones de chalecos. Nosotros hicimos un convenio con Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de Defensa de la Nación”, subrayó el funcionario.En cuanto a las conversaciones con Robles, explicó: "Lo que marca ahí es la descripción de un fallo que lo tienen muchos periodistas que hacen judiciales. Me dijeron ‘yo tengo, la explicación del fallo’, aparecen conmigo que nada tengo que ver, supuestamente diciéndome qué tenía que hacer".Por último y para despejar versiones, expresó: "Sigo en el cargo, por supuesto que sí. Hace siete años trabajo para devolverles la libertad a los vecinos".