Arde el PRO: Bullrich acusó a Larreta de acomodar al Estado a "sus necesidades políticas de campaña"

La interna del partido amarillo recrudece. Es que la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, volvió a criticar al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. “Menos Estado, más trabajo privado”,

Es que Bullrich apuntó otra vez contra Larreta por las incorporaciones a su Gabinete y aprovechó para ningunear a Waldo Wolff: "Que no se meta en el debate"."Juntos por el Cambio tiene que ser coherente entre lo que hace y lo que dice que va a hacer. Si nosotros decimos que queremos achicar al Estado y no podemos tener más déficit, no podemos agrandarlo y acomodar el Estado a la necesidad política", dijo la ex ministra de Macri.Y enfatizó: “El Estado tiene que pensar que es lo que necesita la gente: seguridad, salud, educación. Juntos por el Cambio tiene que mostrar la austeridad acorde a lo que va a hacer cuando sea Gobierno”.