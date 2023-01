Sesiones extraordinarias: inminente convocatoria con eje en el juicio político a la Corte y temas económicos

El Gobierno nacional planea el llamado a sesiones extraordinarias para que el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema pueda ser enviado al Congreso Nacional lo más pronto posible. A su vez, estará acompañado por un temario principalmente económico.Fuentes de la Casa Rosada adelantaron que el decreto con el llamado a extraordinarias saldría publicado esta misma semana, aunque aún no se fijó una fecha."Una vez que ingrese el proyecto vamos a convocar a reunión de comisión. En la primera se define el cronograma de trabajo y a partir de ahí se va a llevar a cabo una subcomisión que analizará la verosimilitud de la denuncia", explicó la diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Políticoal, en diálogo con AM 750.Gillard señaló que cuando eso ocurra habrá "un dictamen para determinar la apertura del proceso para la investigación, periodo en el que se producirán las pruebas". Con todo eso, se convocará al acusado para que de explicaciones y "luego se dictaminará si corresponde votar el juicio político".Cabe mencionar que durante la mañana del martes, el presidente Alberto Fernández reunió en Casa Rosada a un puñado de gobernadores para que sumen su apoyo y por estas horas habría intenciones de sumar más nombres.Desde el Ejecutivo se decidió impulsar el proceso contra Horacio Rosatti "por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran causal de mal desempeño en sus funciones". Pero también contra Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los otros integrantes del Máximo Tribunal.En diciembre, el Presidente precisó en su cuenta de Twitter que enviará un proyecto que le dé herramientas para afrontar el fallo sobre la coparticipación que emitió la Corte Suprema. “He instruido al MECON (NdeR: el Ministerio de Economía) para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22″, escribió.“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, agregó.Al conocerse el fallo de la Corte a favor de la Ciudade, el jefe de Estado sostuvo que era “incumplible” y un par de días de después afirmó que se pagaría con bonos TX31 y abarcará los fondos correspondientes a 90 días de vigencia de la medida cautelar. Por eso se propondría una modificación en la Ley de Presupuesto para abonarle a la Ciudad ese monto, lo cual sería otra de las iniciativas que irían al Congreso.El blanqueo de capitales que se trabajó en el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa también entraría en ese paquete a tratar en este período. También el Monotributo tech, que incluye tres nuevas categorías exclusivas para la exportación de servicios de hasta 30.000 dólares.La moratoria previsional que beneficiaria a 800 mil personas y que no se pudo sancionar en las sesiones ordinarias y la Ley de Agroindustria (que lleva un largo período sin poder ser tratada) serían otras de las iniciativas que impulsará el Ejecutivo.