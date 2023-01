Espías y "huemules": quiénes son Winkler y Bonini, los peritos de Mahiques para encubrir el chat

El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade reveló que Rodrigo Bonini, director del laboratorio forense que depende del Ministerio Público Fiscal fue nombrado en el polémico chat del viaje a Lago Escondido. Recordó que Eduardo Winkler fue procesado por espiar a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

Por su parte, Rodrigo Bonini fue una de las conexiones entre Bullrich y el falso abogado Marcelo D´Alessio. También fue parte del Grupo Sophia, el think tank relacionado con el propio Horacio Rodríguez Larreta. Fue nombrado en los chats por el juez Pablo Yadarola en una conversación en la que también están los nombres del ejecutivo de Clarín Jorge Rendo y el hombre de la SIDE Leo Bergot

Qué sorpresa! Bonini, el jefe del Laboratorio Forense dependiente de Mahiques, es muy amigo de todos los Huemules, y hasta compartió algún que otro viaje. En este diálogo se acuerdan de él. Todo muy serio, objetivo e imparcial en el peritaje del teléfono de D’Alessandro. pic.twitter.com/8nbU58cyqN — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) January 21, 2023

La mención de Tailhade deja al descubierto que quienes están a cargo de peritar la veracidad del chat de los Huemules son allegados a dichos integrantes.

En el marco de la polémica por la filtración de chats que comprometen a jueces y fiscales, operadores y funcionarios porteños, y dirigentes del PRO, el diputado Tailhade se refirió a Rodrigo Bonini y Eduardo Winkler, ambos funcionarios la Dirección del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIF), a cargo de las investigaciones científico-técnicas del Ministerio Público Fiscal que dirige Juan Bautista Mahiques. Es decir, los propios funcionarios a cargo del peritaje de los chats están bajo la órbita del mismísimo Mahiques.Eduardo Winkler fue director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de. Fue procesado por el juez de Dolores Martin Bava por supuesto espionaje a los familiares de las 44 victimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.De acuerdo a El Destape, también estuvo presente en las reuniones que la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO,, había tenido con, ex cuñado de la ex vicepresidenta. Tonelli Banfi estuvo a cargo de la dirección Eventos Especiales y su nombre sonó en el marco del espionaje a los 403 periodistas por la Cumbre de la OMC y el G-20.