"Diferentes andariveles": la explicación de Guelar para rechazar a Venezuela pero no a Qatar, Cuba y China

defender la postura de la oposición de rechazar que el Gobierno nacional mantenga relaciones diplomáticas con Venezuela, hecho que quedó en primer plano tras el viaje que finalmente no realizó Nicolás Maduro al país por la cumbre de la CELAC, pero se metió en una polémica al trastabillar a la hora de precisar por qué Juntos por el Cambio sí se vinculó y promueve los vínculos con otros países que catalogó de "dictatoriales" como Cuba, Qatar, Arabia Saudita y China

"cuando se habla de la región se habla de la propia casa, como Cuba, Venezuela o Nicaragua" pero que en el caso de China "es una cultura totalmente distinta"

"No son distintas varas, son distintos ámbitos. El G20 es un ámbito que tienen una diversidad extraordinaria. Por supuesto que no tenemos nada que ver con el sistema de Arabia Saudita. Ahora todo esto se desarrolla al mismo tiempo en diferentes andariveles"

El ex embajador argentino en Estados Unidos, China y la Unión Europea, dirigente del PRO cercano asalió aEl ex funcionario revalidó su celebración ante la no visita del "dictador Maduro" a la Argentina, pero lo cruzaron por situaciones anteriores, tanto cuando gobernaba Macri como en cuanto a perspectivas actuales, en las que JXC sí se relacionó incluso con Maduro, y le advirtieron que parece haber una "doble vara"., comenzó su respuesta el dirigente ultra macrista, y ensayó una diferenciación en que "el dato del encuentro" es "correcto en el mundo diplomático" pero que, hecho que motivó que Maduro no viniera.Entrevista en Radio Con Vos, Guelar se contradijo con las posiciones de su propio espacio, que le pedían al Gobierno que no convocara a Maduro, y señaló que el país "invitó a todos los miembros de la CELAC". Luego, mezcló el tema con el informe que la Secretaría de Derechos Humanos presentó ante la ONU criticando el "lawfare" en la Argentina.En ese punto, el periodistase expresó en coincidencia con Guelar acerca de la situación en Venezuela pero le enrostró quea la hora de promover las relaciones con China, donde "no hay una democracia y hay denuncias de violaciones de derechos humanos".El ex funcionario macrista fundamentó su insólita respuesta en que"O sea que hay DDHH para la región y DDHH para China", lo cruzó el periodista, ante lo cual Guelar confesó que no "está de acuerdo con el tratamiento de DDHH en China, ni con el sistema político, ni con el sistema de no libertad de prensa, pero son mundos muy distantes".Nuevamente le recordaron que Macri recibió al presidente chino en el G20 "con pompas y honores" pese a esa situación, ante lo cual Guelar defendió eso porque fue "una visita de Estado muy importante" y es "el principal socio comercial de 135 países del mundo".Sin embargo, a diferencia de lo que JXC propone con Venezuela, Guelar dijo que "que no compartamos" todo eso es "absoluta la diferencia"., agregó el ex embajador, intentando aclarar la contradicción pero con evidente dificultad para hacerlo.Y siguió: "Estamos hablando de un mundo muy diferente, que tiene diferencias sustanciales con nosotros. Cuando hablamos de Nicaragua, Cuba o Venezuela, estamos hablando de nuestra propia casa".Pese a que tanto durante las administración de Cristina Kirchner como actualmente con Alberto Fernández no se rompió relaciones con ninguna nación de ninguna ideología, como sí propone JXC para los países con quienes no coincide ideológicamente, Straccia le dijo que tanto el kirchnerismo como la oposición "hacen uso político" a favor o contra Venezuela."La oposición se rasga las vestiduras por Venezuela, pero uno lo ve a Macri abrazarse con el emir de Qatar que no es un canto a la democracia", le recordó el periodista.Guelar atinó a responder:"Son las reglas que se juegan en Naciones Unidas. En la OEA participan todos los países (...)", sin responder los casos concretos que le marcaron, como la oportunidad en la que Macri dijo que "en Qatar se vive con asboluta libertad" pese a las denuncias existentes respecto de violaciones a los DDHH y "en Venezuela todo lo contrario".En ese caso, a Guelar no le quedó otra que dejar en off side a Macri. "Yo no comparto esa opinión del ex presidente", dijo su ex embajador, y acto seguido aclaró que "Qatar forma parte del mundo árabe y tiene reglas totalmente diferentes" y que "no son varas diferentes" sino que "el mundo es complejo".