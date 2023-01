CABA demolió "por error" casas de 30 familias en el Barrio Mugica y no da soluciones hace una semana

Un ejemplo escandaloso de esto es que por un "error" propio le demolió las casas a 30 familias del Barrio Mugica hace una semana y no les da ni una sola solución hasta ahora

“La situación es desesperante y todavía no hay ninguna solución por parte del gobierno de la Ciudad. Las familias están durmiendo en colchones que donaron los vecinos, ya que los primeros días durmieron en el asfalto bajo la autopista”

Pese a ser el distrito más rico del país y estar en plena pelea para sacarle más fondos federales al resto de las provincias, la administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no parece ser la más efectiva, eficaz ni justa.Lo que sucedió es que el miércoles pasado se realizó una jornada de demolición de edificios en el marco de las obras, llevada a cabo por una empresa que contrató la gestión deLos operarios, entonces, dejaron inutilizables una importante cantidad de viviendas en un sector de la Villa 31 Bis, ubicado bajo la autopista Arturo Illia, por lo que desde hace una semana, 30 familias quedaron en la calle y denuncian que el Gobierno porteño no da respuestas.En AM750 consignaron que. Luego,, contó Silvana Olivera, vecina de la Villa 31 e integrante de la Mesa de Urbanización del Barrio Padre Mugica, al diario Tiempo Argentino.Olivera describió qué es lo que están pasando los vecinos: “Están viviendo con lo puesto porque sus ropas y pertenencias quedaron en las casas a las que no pudieron volver a entrar”.Hasta hoy, lo único que hizo la administración de Rodríguez Larreta es repetir que el hecho fue un "error" de la empresa contratista encargada de realizar las obras del plan de urbanización. Además sostienen que entre el lunes y el martes de esta semana, Guardia Civil iba a ingresar para ver el estado de la estructura de las viviendas., explicó la referente barrial.En Tiempo Argentino recabaron que las familias, de hecho, tienen que cuidar lo poco que les queda en la zona y muchas regresaron rápidamente cuando se enteraron de que sus hogares quedaron “al resguardo” de la Policía de la Ciudad.“Este fin de semana recibimos bastantes donaciones gracias a la ayuda y solidaridad de muchas personas, hoy por lo menos las familias tienen algo para comer para darle a sus hijos”, terminó Olivera.Este lunes, pasadas las 17, los vecinos y vecinas de la Villa 31 lograron una mesa de trabajo conjunta, con organizaciones sociales, las defensorías locales y el Gobierno de la Ciudad. Las familias solicitaron una solución definitiva a la situación habitacional.Desde la UPE (Unidad de Proyectos Especiales), dependiente del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que lleva adelante las obras de urbanización, aseguran que las tareas realizadas en ese lugar incluyen el mejoramiento de viviendas, la creación de un parque público bajo la autopista, un Centro Comunitario y un Destacamento Policial.