Cristina Kirchner recibió en el Senado a Gustavo Petro y Luis Arce, presidentes de Colombia y Bolivia

Junto al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero @LuchoXBolivia. pic.twitter.com/vTz6LA4yUK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2023

Encuentro con Gustavo Petro, presidente de Colombia. pic.twitter.com/fNO3Pa9LL0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 25, 2023

Luego de la cumbre de CELAC en el Hotel Sheraton, la vicepresidentallevó a cabo su propia agenda internacional en el Senado donde se reunió con los presidentes de Bolivia,, y de Colombia,, con quienes conversó sobre la realidad política y social de América Latina.El lunes Cristina se había reunido con la presidenta de Honduras, y si bien el martes mantuvo aquellas dos reuniones bilaterales la expectativa estaba puesta en su posible reunión con el flamante presidente de Brasil,, pero finalmente no se logró concretar el encuentro.La vicepresidenta invitó a Lula a su despacho, pero desde el equipo de Lula le respondieron que sería mejor reunirse en el Hotel Sheraton donde se realizó la cumbre. Desde vicepresidencia señalaron que protocolo dictaba que tenía que ser Lula, en tanto visita oficial, el que se dirigiera hacia la Cámara alta, por lo que finalmente sin logran ponerse de acuerdo la reunión terminó cancelandose.para realizar la reunión. El mandatario estaba acompañado por una pequeña comitiva, entre quienes se encontraba el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro.Arce fue recibido primero por la secretaria administrativa, María Luz Alonso, y firmó el libro de Honor que se encuentra en el Salón de las Provincias. Luego, subió al primer piso en donde se encuentra el despacho de CFK y mantuvo una reunión de 40 minutos con la vicepresidenta.Si bien no trascendió información sobre qué hablaron durante el encuentro, la vicepresidenta compartió un video en el que se veía a ambos dirigentes saludándose con calidez."Estoy muy contenta de tenerte acá", dice Cristina que la noche anterior se había reunido también con el ex presidente boliviano,Cabe destacar que la relación entre Morales y su heredero político no se encuentra en su mejor momento, ya que ambos se encuentran sumidos en una fuerte disputa por el control del Movimiento Al Socialismo. El expresidente boliviano, sin embargo, mantiene una relación muy cercana con CFK, a quien suele visitar cada vez que viaja a la Argentina, algo muy habitual.pero antes grabó un video contando sus expectativas por la reunión: “Me gustó mucho su discurso de Naciones Unidas y siempre es bueno conocer a alguien con la magia de la tierra de García Márquez", sostuvo CFK en el video que publicó unos minutos después en Twitter.El encuentro con Petro tiene un gran peso político. Además de ser el primer presidente de izquierda electo en Colombia, el gobierno colombiano viene arrastrando algunos episodios que tocan de cerca al kirchnerismo, entre ellos,hace solo un par de semanas.