Insólito: Vidal se subió a una fake news en campaña pero la dejaron en ridículo

Con la cercanía de las elecciones presidenciales se empieza a ver cada vez más las jugadas de campaña, esta vez la exgobernadora bonaerensese subió a la fake news de una vecina y fue desmentida por el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak.Vidal había denunciado un presunto "abandono y desidia" en el área provincial de Salud por el funcionamiento del SAME: “Antonia vive en Villa Gesell, en 2023, luego de caerse, descompensarse y que el SAME nunca llegue, tuvo que contratar un servicio privado. "”, sostuvo junto a un video con el testimonio.Y agregó: “En 2019 entregamos 119 municipios con servicio SAME, una política que benefició a más de 13 millones de bonaerenses y de la que estoy orgullosa”.”, insistió pero rápidamente fue desmentida por Kreplak.Tras lo que el ministro le respondió con datos certeros y aprovechó para recordarle los errores de su gestión: “Hay ambulancias y no abandonadas como en 2019”, lanzó Kreplak.", precisó el titular de la cartera sanitaria bonaerense en redes sociales.En esa línea, cuestionó: "¿Quién puede creer que en esta temporada récord, puede haber un solo móvil?” “Una mentira más y van”.