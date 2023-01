Cruce entre el schiarettismo y Juntos por el Cambio en Córdoba por intereses políticos e internas

las elecciones 2023, las internas en Juntos por el Cambio y el deseo de más de un precandidato de ir por todo y las aspiraciones personales del Gobernador que quiere ser presidente parecen haber vulnerado ese "buen" vínculo y se producen en Córdoba duros cruces entre el entorno de Juan Schiaretti y la coalición referenciada en Mauricio Macri

En Córdoba no hay PASO y JXC tiene una durísima contienda entre Luis Juez, líder del Frente Cívico y depositario de mayores voluntades según arrojan las encuestas, se resiste a competir en internas abiertas para disputar la gobernación con el radical evolucionista Rodrigo De Loredo. Le teme al "aparateo"

Pese a que en el pasado mantuvieron "relaciones carnales",Es que la interna en JXC nucleada centralmente en la indefinición en todo sentido que existe entre sus múltiples precandidatos locales condicionada la posición política de la coalición opositora, hecho que llevó a que ante un rumor periodístico le pidieran formalmente a Schiaretti que no adelante las elecciones.La Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana (PRO) y el Frente Cívico, es decir los socios cambiemitas a nivel cordobés,, según marca la ley, y no los adelante.Elen el artículo 164 de la Ley Provincial 10.407, publicada durante el segundo mandato del mandatario militante de Unión Córdoba, dice que "la elección del Gobernador y Vicegobernador debe realizarse, como mínimo, con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los ciento ochenta (180) días de esa fecha”.En términos formales o en voz del propio Schiaretti no hay certeza de qué día será la votación. Si hubiera un cambio en la ley, el mandatario provincial no tendría mucha alternativa y sólo le quedaría libre un fin de semana para poder respetar el lapso máximo que marca la normativa: el domingo 18 de junio, pero coincidiría con el Día del Padre y con un fin de semana largo que incluirá una jornada de puente turístico (lunes 19 de junio) que se empalmará con el Día de la Bandera del martes 20 de junio.JXC le escribió al mandatario provincial queAnte ese escrito, según publicó La Voz, desde la Casa de Gobierno de Córdoba aseguran que Schiaretti quiere “cumplir con lo que establece la ley”, pero se burla de la coalición que a nivel nacional se referencia en Mauricio Macri en que “es descabellado que presenten una nota fundamentada en un rumor”.La especulación en el peronismo cordobés de Schiaretti, es queSe sabe que Schiaretti no irá por un nuevo mandato, ya que, además, ya hizo la foto lanzamiento como precandidato a presidente por un espacio "antigrieta" que, por ahora, lo tiene como figura junto al ex gobernador de Salta, dupla que ya caminó junta en el pasado.Para la sucesión, el elegido ya es oficialmente el intendente capitalino, quien todavía no tiene del todo claro con quién o quiénes de JXC deberá competir. Justamente esa situación de desorden en las filas opositoras es las que motivan el rechazo a un eventual adelantamiento electoral, más que cualquier voluntad de respeto por la ley.Además, en las últimas horas salió fuerte a reclamarle a "todos los referentes nacionales" de JXC, principalmente a Macri, por su apoyo del pasado a Schiaretti y su ausencia en el aval a los referentes provinciales. Además, recordó a modo de chicana buscó al ex presidente "en los padrones" y "no vota en Córdoba".Ante ese escenario de indefinición, en JXC consideran que un eventual adelantamiento de las elecciones los dejaría complicados de tiempo para hacer una campaña como la que desearían, con o sin interna abierta entre Juez y De Loredo.