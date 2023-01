De cara a la discusión salarial 2023, parte de los estatales reclaman lo perdido durante el macrismo

comenzaron a aparecer reclamos de sectores de la administración pública nacional para que en esas discusiones, además de negociar aumentos para este año, se ponga el ojo en recuperar lo perdido en los años anteriores, especialmente entre 2015 y 2019 cuando gobernaba Mauricio Macri y los salarios sufrieron la peor pérdida desde la crisis de 2001

Cuando empiezan a calentar los motores gremios, empresarios y Estado de cara a la paritaria 2023,La tarea no es descabellada en el marco de que el propio presidentellamó a conseguir esa recuperación en la campaña electoral que lo llevó a Casa Rosada, pero hasta el momento no hubo pasos en ese sentido, pandemia y guerra entre Rusia y Ucrania mediante.Desde la Asociación de Gremial de Abogados del Estado (AGAE), por ejemplo, hicieron pública su idea de "recomposición salarial urgente", y allí incluyen un porcentaje de lo perdido durante el macrismo. Asimismo calculan que "durante el período 2015-2019 los salarios nominales de los agentes públicos perdieron en promedio entre un 25 y 30 por ciento, medidos contra inflación".Mediante un documento público, la AGAE se sumó a sectores de ATE y otros espacios que quieren sumar lo perdido durante la gestión deen las discusiones salariales que se vienen. "No hay ninguna duda de que la recomposición salarial deviene justa y necesaria: la actual coyuntura lo impone y desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado no estamos dispuestos a abandonar el reclamo", afirmó el texto que recuperó el portal Gestión Sindical También recuerdan que se opusieron a la "actitud pasiva de cierta dirigencia sindical", que "consintió el deterioro de las condiciones laborales, desde las remuneraciones hasta la precariedad de su relación de empleo, suscribiendo acuerdos salariales a la baja que ofendieron y subestimaron la inteligencia hasta del más humilde trabajador estatal".Rubén Ramos, titular de la AGAE, le dijo a dicho medio que el reclamo de la recuperación. Por su situación legal, el gremio está todavía dentro de la paritaria estatal nacional, pero viene trabajando para crear un convenio propio que atienda las necesidades específicas de los abogados del estrato público.En ese sentido insistió en que "la recomposición salarial es el piso desde el cual tiene que partir la discusión este año", pero que no es suficiente sin sumar ese porcentaje perdido.Uno de los sectores que viene pidiendo que se cumpla la recuperación de lo perdido desde el 2015 es el espacio "interjuntas", que nuclea a sectores de ATE que tiene una agenda propia de reclamos. Para ponerle números a sus pedidos, utilizan los informes mensuales de la Junta Interna del INDEC, que elabora diversos indicadores para que sirvan de base respecto de diversas cuestiones, como pedidos de aumentos salariales, pérdida del poder adquisitivo y otros ítems., destacó el informe de ATE-INDEC.Respecto de la discusión 2023, los trabajadores del INDEC adelantaron que no aceptarán techos o limitaciones en las discusiones. "Tanto los especialistas del tema, como el REM, plantean una inflación minorista para el próximo año entre el 95 y 99,7 por ciento, con lo que desde este momento exigimos, primero que el gobierno convoque a la mesa de negociación paritaria, y además, que descarte cualquier intento de sugerir que el aumento para el próximo año debe ser de un 60 por ciento", marcaron.