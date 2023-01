Alberto Fernández y Olaf Scholz se reunieron y acordaron potenciar la cooperación energética

Ha sido un honor recibir al canciller de Alemania, Olaf Scholz (@Bundeskanzler), y reunirnos junto a empresarias y empresarios de ambos países para avanzar en acuerdos que nos benefician mutuamente ⬇️ pic.twitter.com/yz2IIwkrNX — Alberto Fernández (@alferdez) January 29, 2023

El presidentey el canciller alemáncoincidieron en potenciar la cooperación en materia energética en ambos países y condenaron la invasión de Rusia a Ucrania, al realizar una declaración conjunta en el Palacio San Martín.Los mandatarios mantuvieron este sábado un encuentro empresarial, con representantes argentinos y alemanes, en el marco de la visita que el funcionario germano realiza por América Latina que incluye actividades en Brasil y Chile."Hemos tenido una muy buena charla bilateral dónde planteamos las preocupaciones que tenemos los dos sobre las cosas que están pasando en el mundo como la invasión en rusa sobre territorio ucraniano y sus consecuencias negativas para el mundo", indicó Alberto en el inicio de la rueda de prensa.Sobre el área energética el Presidente consideró: "Estamos en un mundo que reclama energías renovables y Argentina las tiene. Tiene litio, planteaba que entre Chile, Bolivia y Argentina hay dos terceras partes del litio que el mundo tiene.Es decir, ver de qué manera invertimos para convertirlo en baterías que el mundo demande".Asimismo, Alberto Fernández remarcó que el país tiene”. “Tenemos una reserva de gas tan importante que podemos presentarnos frente al mundo como proveedores de gas seguros. Para eso también hace falta inversión extranjera que apueste y nos permita potenciar toda esa riqueza que tenemos en tierras argentinas”, señaló.Y añadió: "Lo mismo pasa con el hidrógeno verde, estamos trabajando en una ley que convoque a los inversores aprovechando la enorme costa que tenemos en el océano atlántico, que nos permite no solo utilizar agua de mar sino también sacar lo producido y la fuerza eólica, los vientos formidables de la Patagonia".Además, comentó que, impulsado por Scholz para combatir el calentamiento global y el cambio climático. “Sabiendo que el problema climático lo padece el mundo, estamos absolutamente dispuestos a acompañar la iniciativa", aceptó Alberto.Mientras quey señaló que ambos países deben cooperar sobre “el cambio climático”.El canciller alemán indicó que su país aspira a mantener un “espíritu constructivo” en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur.Por eso es importante tener un espíritu constructivo y trabajar codo a codo para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Lo más importante es que se lleven a cabo pronto", subrayó Scholz.Al respecto el jefe de Estado remarcó que "tenemos todo para seguir trabajando" junto a Alemania. "Es un país muy importante, un socio de privilegio, que además admiramos su potencia y su desarrollo. Es el país que desde hace mucho tiempo lidera a Europa".Y señaló: “. Le he planteado al canciller las dificultades muy puntuales que plantean algunas políticas europeas. Nuestro deseo es no seguir alargando la discusión y prontamente poner en marcha el acuerdo".", concluyó el Presidente.Ambos gobernantes repudiaron las acciones bélicas que se desarrollan en Ucrania y la invasión de Rusia a ese país, y Fernández aseveró que Argentina "no tiene pensado enviar armas" a la zona del conflicto.“Rusia debe entender el perjuicio que le causa al mundo”, apuntó Alberto y señaló que Argentina es "un gran defensor de los derechos humanos en el mundo"."Estoy agradecido de la posición clara de Argentina en la terrible guerra rusa contra Ucrania. Tenemos los mismos valores en nuestros corazones y abogamos por las mismas reglas en derecho internacional", valoró el canciller alemán.