Guerra Bullrich - Larreta: fuego cruzado entre "halcones" y "palomas" PRO por el Ejército en la calle

La propuesta de Patricia Bullrich de modificar la ley vigente y sacar el Ejército a la calle en Rosario para combatir el crimen y el narcotráfico desató una nueva ola de interna entre la presidenta del PRO y Horacio Rodríguez Larreta que no para de escalar y que reviste agresiones verbales graves entre integrantes de las filas de "halcones" y "palomas"

"Un día Halcón, otro paloma. Piedra libre, para los que juegan de un extremo a otro sin ponerse colorados"

Un día Halcón, otro paloma. Piedra libre, para los que juegan de un extremo a otro sin ponerse colorados. Eso sí. No vale mentir. Recuerdo cuando pedías entrar con el ejército en Mascardi. Así no vale @florenciarietto pic.twitter.com/Gk6RGQaNdL — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) February 1, 2023

When they go low, we go high! Besito en la frente a kirchneristas y bullrichistas que me pegan por igual. En el fondo la intolerancia iguala. — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) February 1, 2023

Como mostró primero Política Argentina ayer , todo comenzó cuando, la especialista en seguridad que se pasó a principios del año pasado del bullrichismo al larretismo sin escalas, cuestionó la idea de la ex ministra dey advirtió que "piden el ejército y después cuando haya una montaña de muertos los van a condenar por violencia institucional"., completó en esa publicación en Twitter. Pero no conforme, anoche fue a la televisión y embistió contra Bullrich con una acusación que tiene asidero pese a la cobertura judicial de la dirigente "halcón".Entrevista por TN le preguntaron si se diferencia de Bulrrich y sentenció: "Siempre dobla a 180,".Ante esa acusación, en el canal opositor salieron con los tapones de punta a defender a Bullrich, con el otrora psicólogo y ahora presentador militante Diego Sehinkman como espada. Le preguntaron a Arietto qué muertos había dejado Cambiemos en los desalojos y la hoy dirigente larretista los dejó sin palabras:En el canal del Grupo Clarín la indignación contra Arietto creció, lo que la llevó a explicar qué quería decir, con llamativa racionalidad:Esta mañana,, dirigente que supo militar las filas dey se autopresenta como especializada en tecnologías de la comunicación., chicaneó Giudici, en una publicación de redes sociales en la que muestra un video en el que Arietto responsabilizando a Bullrich por los errores en los operativos de Maldonado y Nahuel, pero antes - cuando militaba el bullrichismo - pidiendo "entrar con metra" en el Conurbano bonaerense.En esa publicación, Giudici completó:Arietto, horas después y con la viralización de múltiples videos a favor y en contra, insistió en sus redes sociales. "When they go low, we go high! Besito en la frente a kirchneristas y bullrichistas que me pegan por igual. En el fondo la intolerancia iguala", le dijo a Bullrich, quien cabe recordar hizo un escándalo en el que amenazó con golpear a Felipe Miguel por acusarla de "hacerle el juego al kirchnerismo".