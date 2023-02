Qunita 2023: volvió la entrega de kits para reducir la mortalidad infantil quemado por el macrismo y la Justicia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires inició este viernes la distribución y entrega de los kits del programa Qunita Bonaerense, política pública que revive la iniciativa que nació con Cristina Kirchner en 2015 para ser interrumpida con quema de productos incluida por una denuncia del macrismo que resultó falsa y una decisión del fallecido juez Claudio Bonadío

Kit Plan Qunita original, de 2015

🍼 Garantizar el acceso equitativo a los elementos de cuidado y crianza de las infancias es fundamental.



Comenzó la fase cero de la distribución de kits Qunita Bonaerense, que alcanza a las familias de bebés que hayan nacido con un peso menor a 2.500 gramos. pic.twitter.com/LLtrmVEJHa — SaludBAP (@SaludBAP) February 3, 2023

En este caso los primeros kits fueron destinados a las familias que hayan tenido bebés con menos de 2.500 kg al momento de nacer. El programa se suma al, que acompaña a las personas embarazadas durante el proceso de gestación y el crecimiento de las niñeces hasta los primeros 3 años de vida.Los datos indican que, en total, nacen en territorio bonaerense entre 70.000 y 90.000 niños y niñas por año, de los cuales el 10 por ciento, es decir unos 8.000 bebés, no superan ese peso hecho que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad en materia de salud.La cartera sanitaria de la Provincia que gobiernadetalló que los kits de ese programa interministerial, que busca garantizar el acompañamiento y el cuidado de la salud de las personas embarazadas y sus familias en el marco del "Plan Nacional de los 1000 días", cuenta con elementos indispensables para garantizar un sueño seguro.Hoy se inició la, destinada aEn específico, cada kit del Qunita bonaerense contiene un moisés con sistema de encastre y el instructivo para su armado y uso, un colchón, un juego de sábanas, un acolchado, una frazada, una toalla con capucha, un body manga larga y otro manga corta, un pantalón, un saquito y un pantalón de abrigo, dos babitas, un gorrito, un cambiador y un termómetro digital.Además consta de un chupete con recomendaciones de uso, un kit de juegos con un libro de cuentos con audiolibro y un juguete de encastre, un kit de salud menstrual, un tul mosquitero con elástico que cubre todo el moisés, guías de cuidado con información para la familia y la comunidad, una guía de presentación del Programa, un álbum para el bebé y una bolsa de guardado.Kicillof inauguró el programa el 2 de noviembre pasado en el Polo Industrial del penal de Olmos, donde las personas privadas de su libertad confeccionaron el kit de moisés y ajuar de bebé para el programa. Allí, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, celebraron que "otro ingrediente es que se va a producir en el interior de las Unidades Penitenciarias, porque une la necesidad de reinserción con la de cuidado y cariño, y el respeto a la primera infancia".Desde el gobierno bonaerense destacaron también que el programa "no se limita a la entrega de los kits, sino que es parte de una política integral que contempla entre sus objetivos acompañar y cuidar a las personas durante el embarazo, parto, nacimiento, puerperio y primera infancia, en el marco de una política de cuidados que tenga en cuenta la interculturalidad, la diversidad sexual y las condiciones de vida de las personas".El plan se lanzó originalmente en 2015 y fue tan revolucionario, tras ser creado por el joven militante Santiago Ares - que falleció tiempo después - que muchos países del primer mundo lo adoptaron, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Sudáfrica y Finlandia. Se llegaron a entregar casi 75 mil unidades, pero una denuncia macrista que resultó falsa fue usada por Comodoro Py para cortar el plan y quemar los kits.Fue el juez militante opositor Claudio Bonadío quien recibió, avaló e investigó una denuncia de Graciela Ocaña, entonces diputada nacional de Cambiemos, por supuestos sobreprecios en la confección de los kits y presuntos defectos, y mandó a destruir 60 mil de ellos.Usó para ello cuestionados informes del INTI - ya entonces en manos macristas - y de la Sociedad Argentina de Pediatría que los consideraron "riesgosos para la salud". Ya en 2021 se demostró que las pericias era truchas, la decisión judicial de Bonadío (fallecido) un escándalo y la causa no prosperó: nuevos peritajes determinaron que los kits estaban bien y los acusados por delitos de corrupción -Juan Manzur, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak- fueron sobreseídos.