Insólito: Amalia Granata no sabe cuántos asesores tiene

Papelón fue el que vivió la diputada Amalia Granata en una entrevista televisiva cuando le preguntaron cuantos asesores tenía. Ante la consulta de "¿cuántos asesores tenés rentados?", que le hicieron en el programa "EPA!", de América TV, Granata respondió: "Siete creo. Espera. Siete u ocho".

"Una cosa es trabajar en política y otra cosa es ser político".

Vos me decís cuántos productores tengo y yo te digo", dijo el conductor. A lo que Amalia respondió: "No, porque a veces cambio u otro no trabaja más, entonces bueno, ocho".Y agregó: "Estuve en la playa afuera y la gente se me acerca y se saca fotos. No me putean”.agregó la legisladora santafesina.