Mauricio Macri se olvidó de su deuda y dijo que Alberto, Massa y Cristina destruyeron la Argentina

Este lunes el ex presidente Mauricio Macri reclamó claridad al presidente Javier Milei tras las afirmaciones sobre un supuesto pacto del PRO con el kirchnerismo para bloquear la iniciativa de Ficha Limpia. El exmandatario recurrió a su cuenta de X para expresar su sorpresa y desilusión: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.

Fue en una entrevista en Basta Baby. La reacción de Macri surgió luego de que Milei vinculara al PRO con Cristina Fernández de Kirchner y al mismo tiempo apuntara contra Alberto Fernández y Sergio Massa, a quienes responsabilizó por el” que, según él, precedió a su asunción. El expresidente aprovechó el espacio para enfatizar que el verdadero daño al país corresponde a quienes gestionaron antes de 2015 y después de 2019. No obstante, no dijo nada sobre la deuda record que se llevó adelante durante su mandato teniendo al Luis "Toto" Caputo que también oficiaba de ministro de Economía.A su lado, la diputadaaclaró que la Ficha Limpia no pertenece a ningún sector en particular: “No era un proyecto suyo ni mío, aunque yo lo presenté por primera vez en 2016 y lo defendí en cada debate hasta ahora”. Con esa precisión, buscó desarmar la idea de un acuerdo oculto y resaltar el carácter transversal de la iniciativa.El exjefe de Estado remarcó, además, que el kirchnerismo y la gestión de Massa dejaron un legado de “inflación descontrolada y vaciamiento de instituciones”. Para Macri, esa herencia obliga a reconstruir el país sobre nuevos consensos, lejos de las “verdades absolutas” de ambos extremos del espectro político.