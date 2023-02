Martiniano Molina viajó 300 km sin cinturón de seguridad en auto a una reunión PRO

El ex intendente de Quilmes y diputado provincial de Juntos por el Cambio Martiniano Molina participó en rol de "dirigente que no gobierna su distrito" de un encuentro político del PRO en Olavarría, pero en lugar de destacarse por su presencia lo hizo por una polémica que desató por mostrarse violando leyes viales en redes sociales

Y la educación vial?



Así cuidas a los vecinos, Molina?

Que no usas cinturón de seguridad!!!!!! pic.twitter.com/7aLkoDeu4N — Marce Patrico (@MarcePatrico) February 3, 2023

Es que Molina publicó una historia en Instagram en la que aparece viajando en auto hacia el complejo Rincón Soñado, en Sierras Bayas (Olavarría), pero no tiene puesto el cinturón de seguridad., bromeó el ex jefe comunal sin ponerse el cinturón de seguridad, a sólo días de que su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, oficialice que vigilará con cámaras especiales y fotomultas esa infracción vial y las sancionará con el costo de $7.571.Además de no predicar con el ejemplo que pide y factura su jefe político, cabe recordarse que Molina ignoró a través de esta falta las cifras de muertes por accidentes de tránsito. Según la Asociación Civil Luchemos por la Vida en 2022 hubo 6.184 fallecimientos en choques de vehículos, lo que representa un 4% de aumento con respecto a 2021 aunque bajo en comparación con 2019 y los años previos.Molina, que desde la Legislatura bonaerense parece intentar posicionarse para ser nuevamente candidato a jefe comunal de Quilmes, donde cayó derrotado en 2019 y no pudo reelegir, participó en calidad de "dirigente que no gobierna su distrito" del encuentro PRO que lideraron los principales precandidatos a gobernador bonaerense del espacio, Diego Santilli y Cristian Ritondo.