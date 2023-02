Gioja sobre la convocatoria de Alberto: Necesitamos que el diálogo aparezca

(R) “Tenemos que pensar en la política. No en la politiquería. La iniciativa tiene que ver con solucionar los problemas de nuestro pueblo. La política pasa por diálogos que sean fructíferos, no para putearnos y salir en la prensa. Y si esta mesa es para dialogar, me encanta. Esperemos que haya un sentido de pertenencia de todos aquellos que queremos juntar todo lo que es nacional y popular, todo lo que es celeste y blanco”, dijo José Luis Gioja.(r)En diálogo con Política Argentina, el diputado nacional del Frente de Todos, ex gobernador de la provincia de San Juan y ex presidente del Partido Justicialista, insistió:A su entender, “está bien (convocar al Frente Renovador y La Cámpora)”. “Somos un frente que está integrado por partidos y agrupaciones que no piensan lo mismo pero trabajamos por la unidad. No somos homogéneos, esto es dinámico y somos una avenida amplia con muchos carriles. Vamos todos para el mismo lado. Necesitamos que el diálogo aparezca y el que tenga alguna idea para que el Gobierno funcione mejor, que así sea y pueda ser posible”, dijo.Y aseguró que “el oficialismo tiene un montón de candidatos pero somos prudentes”., sostuvo al ser consultado sobre las figuras de Sergio Massa, Wado de Pedro, Axel Kicillof y Jorge Capitanich.