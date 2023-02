PASO 2023: Elisa Carrió anunció que será candidata a presidenta

Una interna sin freno.en representación de su partido la Coalición Cívica ARI y se suma a la definición que tendrá la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones primarias de este año.”, manifestó Carrió en diálogo con Radio Mitre.La líder opositora había hecho comentarios respecto a los candidatos de JxC pero no lo había definido hasta este miércoles: “Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, sintetizó.Además,y sostuvo que está “dispuesta” a competir en la interna con los postulantes del PRO y con los del radicalismo.Días atrás lo había adelantado: "Sería candidata a presidente. Quiero lograr la unidad de las listas. Yo soy fundadora de Juntos por el Cambio, el primer objetivo es lograr la unidad de todos", sostuvo la dirigente en diálogo con Urbana Play.Ahora, oficialmente Lilita se suma a la carrera contra la presidenta del PRO,, el actual jefe de Gobierno porteño,, y contra el líder de la UCR,. En ese escenario por ahora desde el PRO también incluyen a la ex gobernadora bonaerenseque de todas formas sostuvo que se bajaría si el expresidente Mauricio Macri se presentaba.Por su parte,y coquetea con la idea de ir por una segunda elección su “indefinición” genera molestias y reclamos en los sectores de la UCR de JxC.