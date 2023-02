La inflación registró una suba de 6% en enero y acumuló un incremento del 98,8% interanual

El Índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró un incremento del 6% enero y acumuló una suba del 98,8% interanual, informó este martes INDEC. De esta manera, la cifra estuvo por encima del 5,1% alcanzado en diciembre del año pasado.A su vez, la medición mensual superó las expectativas de las consulturas, que estipulaban una suba en torno al 5,5%. No obstante, el Gobierno había reconocido que este mes no iba a bajar el IPC y que superaría a la cifra de diciembre del 2022.La división de mayor aumento en el mes fue, principalmente por la incidencia que tuvo el aumento de los servicios de turismo a raíz de la temporada de vacaciones, y del servicio de televisión por cable. Seguido por las divisiones Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (8%), impulsada en gran parte por el alza de las tarifas de servicios públicos, y Comunicación (8%), por las subas en los servicios de telefonía e internet.En tanto, el aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,8%) fue lo que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división se destacó la suba de los precios estacionales de Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres. A su vez, aunque con menor alza que los anteriores, sobresalió la incidencia de Pan y cereales y Carnes y derivados.Las dos divisiones de menor variación en enero fueron. A nivel de las categorías, los Estacionales (7,9%) y Regulados (7,1%) fueron las que lideraron los aumentos, en tanto que el IPC Núcleo registró un incremento de 5,4%.