Con Arjol con cabeza de fórmula, la UCR de Misiones está a la espera del vice: quién es el nombre que más suena

Para el ex diputado nacional y dirigente de la UCR en Misiones Luis Pastori, “es muy bueno el triunfo de La Pampa para los radicales”. “Y si bien es una referencia se trata de un triunfo solo en la una provincia: no lo podemos transpolar a todo el país. Está muy bien que cuando no hay acuerdo que la gente elija los candidatos siempre y cuando todos se encolumnen detrás de los ganadores”, sostuvo en diálogo con Política Argentina.La provincia de Misiones juega su pelea electoral por la gobernación y legisladores provincial en mayo. El oficialismo buscará la reelección de la mano de Oscar Herrera Aguad. En tanto, desde Juntos por el Cambio ya definieron la fórmula. Será un radical quien encabece la lista. “En la provincia de Misiones va a ser un radical el candidato a gobernador: el actual diputado nacional Martín Arjol. La fórmula ya estaría acordada dado que no hay PASO provincial. El vice será el PRO, todavía no sabemos el nombre”, señaló al insistir que “el partido amarillo lo va a confirmar la semana que viene”.De todas formas, se habla de Martín Goerling, ex titular de Yacireta durante la gestión Cambiemos, como el compañero de formula de Martín Arjol.