Cómo pedir el reintegro a Edesur o Edenor por los cortes de luz en el AMBA

Sólo podrán solicitarlo aquellos afectados por más de 36 horas o con un total de cuatro cortes en un mismo mes.

el usuario damnificado deberá continuar pagando una suma equivalente al último consumo facturado y no objetado, para no estar en calidad de deudor.

Tras los reiterados cortes de luz en el AMBA, el Gobierno nacional determinó que los usuarios afectados tuvieran la posibilidad de pedir un reintegro ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la empresa distribuidora.En tal caso, Edesur o Edenor - según corresponda - deberá realizar el reintegro en la factura por la energía no suministrada.De tomas maneras, el ENRE aclaróSi finalmente resulta correcto el monto de la factura por la que se reclamó, se cobrarán los intereses por mora sobre el saldo impago, es decir, sobre la diferencia entre lo que se pagó y lo que se debería haber pagado.La distribuidora no podrá suspender el suministro por este motivo hasta 10 días hábiles administrativos posteriores a la fecha en que haya notificado la resolución adoptada sobre el reclamo. Si el reclamo se presentó también ante el ENRE, el suministro no se podrá suspender –por este motivo– hasta tanto el ente emita una resolución definitiva.El resultado del reclamo, sea resuelto por la distribuidora o por el ENRE, será notificado por escrito.1.Ingresar en Para reclamar por deficiencias en el servicio de EDENOR / EDESUR | Argentina.gob.ar 2.Completar el formulario, con la factura del servicio a mano y el número de reclamo.3.En la opción “Seleccioná el tipo de reclamo a realizar”, indicar si es por Corte prolongado o Corte reiterado.-El ENRE notificará el procedimiento que se aplicará. En tanto, la distribuidora reintegrará el monto correspondiente (en kWh) en tu próxima factura. Si el reintegro excede el importe de la factura, la prestataria lo acreditará en la o las facturas siguientes.-Factura de servicio.-Número(s) de reclamo realizado ante la empresa.-Nota firmada, indicando la/s fecha/s y hora/s de inicio y finalización del/ los corte/s.-Facturas del servicio objetadas y anteriores.-Si el servicio no está a nombre de quien reclama: una copia del título de propiedad o del contrato de alquiler, o bien de un servicio o del DNI donde conste el domicilio.