Oficializan una serie de"medidas extraordinarias" para frenar la propagación de la gripe aviar

El Gobierno estableció laspara frenar la propagación de la gripe aviar, que ya generó 11 casos en el país. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial bajo la Resolución 166/2023 y cuenta con la firma de la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además de prohibiciones de ferias, aumentan los controles y exigen documentación para evitar decomisos."Se establecen medidas sanitarias extraordinarias ante la declaración de la emergencia sanitaria por Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en la República Argentina", reza el Artículo 1º.Además, se pedirá la documentación sanitaria para respaldar el movimiento de las aves. Si no se presenta, se decomisarán de manera inmediata a los animales. Respecto de los parques o reservas naturales provinciales o nacionales, establecieron que se limitará el acceso al público, entre tantas otras medidas sanitarias que fijaron.A su vez, solicitaron a las autoridades de fauna provinciales que se usen "los medios necesarios para reducir la difusión de la enfermedad a través de la fauna silvestre, limitando las actividades que favorezcan la dispersión de las aves y el contacto entre aves silvestres y personas, como las actividades de caza".Elrecibió un total de 100 notificaciones de sospechas de gripe aviar en aves silvestres y de traspatios muertas o con sintomatología. Entre ellas, se detectaron 11 casos positivos confirmados: seis en Córdoba, uno en Buenos Aires, uno en Jujuy, uno en Neuquén, uno en Salta y uno en Santa Fe.En los parques o reservas naturales se tomarán medidas en caso de que aparezcan aves con sintomatología. En esos casos como primera decisión se impedirá el ingreso de turistas que puedan propagar la enfermedad. A las autoridades de fauna se les aclara que puede prohibirse la caza silvestre si aparecen casos de Gripe Aviar.La influenza aviar (IA) H5 de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves de corral (gallinas, gallos, pollos, patos, pavos y gansos) como a las aves silvestres y domésticas. Es considerada mortal para las aves infectadas y, hasta el momento, no tiene cura.En los últimos meses diversos países de la región -Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Bolivia- detectaron casos positivos en sus territorios. En la Argentina la situación de vigilancia preventiva se incrementó luego de conocer el panorama de la enfermedad en Bolivia. Hasta el momento, las 5 especies de aves que han sido identificadas con gripe aviar en el país son: ganso andino, pato silvestre, gallinas, pavos y patos domésticos o de traspatioSegún detallaron desde la cartera sanitaria, la probabilidad de transmisión de este virus a los humanos es baja y el virus no se transmite a humanos por ingest a alimentaria, es decir, el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos no presenta peligro para la población.Por lo tanto, las personas consideradas expuestas son aquellas que hayan tenido contacto directo sin protección adecuada con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.Las sospechas de un posible caso de gripe aviar en aves domésticas y/o silvestres son: problemas nerviosos, respiratorios, digestivos, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento. Ante esto, se debe notificar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación digital "Notificaciones Senasa"; ingresando al apartado "Avisa al Senasa" desde la web del organismo; enviando un correo a [email protected] ; o un whatsapp al 11-5700-5704.