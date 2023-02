Tras la presión de la UIA, flexibilizarán la norma que obliga a las empresas a tener guarderías

. Así lo adelantó a Ámbito Financiero la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, quien sin embargo confirmó que desde el 23 del mes próximo las compañías que no cuenten con con esas salas de cuidado deberán al menos pagarles a sus empleados una compensación dineraria.Olmos explicó que la flexibilización del decreto que reglamentó el emplazamiento de salas maternales después de casi medio siglo buscará que "durante un plazo a definir" las empresas que hubiesen pedido la postergación y la representación sindical del personal "puedan negociar y ponerse de acuerdo" en las condiciones de cumplimiento de la norma. "Y que mientras tanto se pague el reintegro", amplió la ministra sobre la compensación establecida que equivale a por lo menos el 40% del salario de la actividad de "asistencia y cuidado de personas" previsto en el convenio del personal de casas particulares.La UIA inició gestiones durante el verano para frenar la aplicación del decreto 144/22 que firmó Alberto Fernández el año pasado y que reglamentó el artículo 179 de la ley de Contrato de Trabajo que establece la obligación de ofrecerles guarderías a los trabajadores del sector privado. El Gobierno lo hizo una vez que la Corte Suprema falló en favor de la definición de una norma en ese sentido.Esa reglamentación, pendiente desde 1974, tuvo un primer guiño a las empresas al acotar el cumplimiento a aquellas con más de 100 empleados. Y también, al habilitar el reemplazo del beneficio por un pago en efectivo. Aquellas concesiones habían sido fruto de consultas del equipo liderado por el anterior ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con la UIA. La entidad fabril, no obstante, alegó que pese a haber sido consultada subsistían en el decreto "complejidades interpretativas y para su posible cumplimiento", como le advirtió a este medio Daniel Funes de Rioja, su presidente., respondió Olmos. Según la encargada de Trabajo, se contemplará para "aquellos casos en los que no esté previsto nada relacionado con una guardería el pago de la compensación (ya prevista en el decreto) por un plazo, hasta que se negocie entre las partes" el esquema definitivo de cuidado para los hijos e hijas de los empleados del establecimiento.Otros ítems que incluirá la norma aclaratoria serán quese les facilitará el cobro del reintegro vía suma de dinero no remunerativa. Además el texto será redundante en subrayar que las empresas que ya tengan instalada su guardería o definido con la comisión gremial interna una compensación podrá continuar el mismo mecanismo, siempre y cuando no sea de menor cuantía que el previsto en el decreto.