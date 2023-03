En la última jornada de sesiones extraordinarias, Diputados convirtió en ley el proyecto de moratoria previsional

En la última jornada del período de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados convirtió este martes en ley el proyecto de moratoria previsional, que tiene como objetivo que 800 mil personas puedan acceder a la jubilación aunque no tengan los 30 años de aporte.La votación sumó los respaldos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, y consiguió la aprobación a pesar de los 107 votos negativos de Juntos por el Cambio y los partidos libertarios.Cabe recordar que Juntos por el Cambio se había negado al tratamiento del temario de la última sesión extraordinaria, argumentando que no iban a tratar ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, bajaron al recinto cuando la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, anunció que se había conseguido el quórum necesario.Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista del Frente de Todos, destacó a los bloques opositores que dieron quórum para que el proyecto no pierda estado parlamentario. "El camino de la inclusión previsional y del plan de pago todavía ofrece alternativas. Pero, al mismo tiempo, estamos diciendo que no a la privatización y capitalización, a aplicar porcentaje de recortes a jubilados, al fraccionamiento del sistema previsional y que hayan jubilados de primera y de segunda", destacó.El proyecto de ley crea el plan de pago de deuda previsional que permitiría que más de 800 mil personas puedan jubilarse. La moratoria establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a este universo de personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.El tratamiento de la moratoria previsional se realizó un día antes de la Asamblea Legislativa que -encabezada por el presidente Alberto Fernández- dejará inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias. El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.El debate del proyecyo, que ya cuenta con sanción del Senado, se inició luego del tratamiento de cuestiones de privilegio y homenajes, en el marco de una sesión que comenzó con la presencia de 129 diputados pertenecientes al Frente de Todos (FdT) y aliados de otros bloques. Luego, bajó a debatir la principal bancada opositoraLa sesión de hoy se da en el marco de una convocatoria a la puertas del Parlamento de jubilados y asociaciones gremiales y sociales que buscan visibilizar la importancia de que se apruebe la ley, y que será el correlato del "abrazo al Congreso" realizado el miércoles pasado en el mismo sentido.En ese sentido, el proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión. Ese dictamen contó con el acompañamiento del interbloque Provincias Unidas y con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal.