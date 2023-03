Patricia Bullrich buscó mostrar unidad con los radicales en Mendoza

En Mendoza sentí un pueblo orgulloso de la cultura del trabajo, de sus tradiciones y del significado del esfuerzo. Gracias, @rodysuarez y @alfredocornejo, por ser representantes de estos valores. Gracias por recibirnos con Guille, junto al inmenso cariño de los mendocinos. pic.twitter.com/KcsWNX8NKH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2023

Nos reunimos con @PatoBullrich para conversar sobre nuestro país y el futuro. Coincidimos en que la unidad de desafíos y programas debe prevalecer entre los dirigentes para construir, entre todos, la Argentina que nos merecemos. pic.twitter.com/Cau4kGhZzq — Facundo Manes (@ManesF) March 4, 2023

La Fiesta de la Vendimia nos une a los que queremos una Argentina de mérito, esfuerzo y trabajo @fangelini⁩ ⁦@PatoBullrich⁩ ⁦@luisrosalesARG⁩ ⁦@DamianArabia⁩ (de izquierda a derecha). pic.twitter.com/jYQwb5YsFL — José Luis Espert (@jlespert) March 4, 2023

En medio de las internas la titular del PRO,, se mostró el fin de semana con dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de la Fiesta nacional de la Vendimia, que se celebra en Mendoza.Bullrich, que es una de los diferentes precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, se mostró con distintos dirigentes entre ellos el principal socio de la alianza opositora junto con el PRO, como el senador nacional y candidato a gobernador de Mendoza,; el actual jefe provincial; el gobernador de Corrientes,;y los diputados nacionalesEn la foto aparecen los también senadores radicalesy el diputado, que si bien no trabaja explícitamente en la campaña de Bullrich, tiene dos dirigentes muy cercanos a él que forman parte del armado de la candidata del PRO: Nicolás Massot y Sebastián García de Luca."Estamos juntos, celebrando el esfuerzo fecundo de la Vendimia 2023. Y para trabajar juntos y con coraje, potenciando la producción y la fuerza que tienen los argentinos", señaló Bullrich sobre su foto con Cornejo, Suárez, Valdés y De Loredo.En su paso por la Vendimia, la líder amarilla fue consultada sobre la interna que hay en la provincia entre Cornejo y el diputado Omar de Marchi, encargado de la campaña de Larreta, frente a lo que ratificó: “”.Más tarde, de forma privada,, quien tiene intención de competir por la Presidencia. "Nos reunimos con Bullrich para conversar sobre nuestro país y el futuro. Coincidimos en que la unidad de desafíos y programas debe prevalecer entre los dirigentes para construir, entre todos, la Argentina que nos merecemos", señaló Manes en sus redes sociales.Cuanto menos el encuentro entre el Manes y Bullrich fue llamativo, ya que el neurocientífico siempre busco despegarse de un perfil confrontativo, mientras que la ex ministra de seguridad lidera el "ala dura" del partido amarillo.En medio de una interna contra Horacio Rodríguez Larreta por la candidatura presidencial, donde también podría competir con María Eugenia Vidal con el respaldo de Mauricio Macri, Bullrich también sumó una foto con el diputado nacional de Avanza Libertad, quien anunció que competiría por la gobernación bonaerense este año, pero no tiene aún un candidato a presidente para respaldar.