Rossi sobre la interna en el Frente de Todos: Tiene que haber una PASO

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó este lunes que el proceso de definición en el Frente de Todos (FdT) de cara a los comicios de este año "puede terminar con un solo candidato o varios" y reiteró que de ser más de uno los postulantes, "tiene que haber una PASO", porque "sería un error sintetizar en alguien que no sintetiza".“Los espacios necesitan un tiempo de maceración y falta que pase bastante aún bajo el puente para tener un lineamiento más definitivo", afirmó Rossi al ser consultado en radio La Red sobre los distintos nombres que podrían encarar la candidatura presidencial del FdT.Sin embargo, se mostró partidario de respaldar una eventual candidatura del presidente Alberto Fernández para su reelección: "Ya lo dije claramente, si decide ser el candidato yo lo voy a acompañar; tiene todo el derecho constitucional y político y también de definir cuándo él crea que tiene que definir".En ese sentido, el jefe de Gabinete aclaró que no será candidato, al sostener que tiene "un compromiso de acompañar al Presidente" hasta la finalización del mandato y "todos los esfuerzos están puestos en eso".Respecto a la interna del oficialismo por quienes ocuparan las listas este año, algo que debería definirse en mayo antes de lasPASO, Rossi subrayó que "los procesos pueden terminar con un solo candidato o con varios"."Termina con una sola fórmula -expresó- si esa fórmula logra un apoyo mayoritario y concentra la mayor cantidad de expectativas", graficó y señaló que "cuando esto no sucede tiene que haber una PASO, porque lo que sería un error es sintetizar en alguien que no sintetiza".QUÉ DIJO ROSSI SOBRE LA PROSCRIPCIÓN A CRISTINA KIRCHNERSobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó que él fue "uno de los primeros dirigentes en decir que estaba proscripta, porque la sentencia del año pasado tiene connotaciones proscriptivas".Sobre la figura de la vicepresidenta para las elecciones de este año, Rossi respondió que "nadie puede negar su influencia".Es que incluso el sábado durante el plenario de la Militancia en contra de la proscripción a CFK- donde el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo: “Si el pueblo quiere a Cristina va a ser Cristina”-, se escuchó a miles de personas cantando “Cristina presidenta”.Al respecto Rossi recordó para concluir que "la mesa política del FdT decidió cuatro temas de acuerdo: unidad, la proscripción de Cristina, que las candidaturas se elegían por las PASO y el apoyo al Gobierno".