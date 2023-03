Interna PRO: el jefe de Gabinete de Larreta sugirió que Bullrich quiere "tirar gases lacrimógenos a niños y mujeres

En medio de las críticas de la titular del PRO a Horacio Rodríguez Larreta por cómo gestiona las manifestaciones en la Ciudad, el jefe de gabinete porteño,, dejó entrever que Patricia Bullrich le quiere “tirar gases lacrimógenos a chiquitos y mujeres, madres”.“Estamos trabajando para liberar el Metrobús, para liberar las arterios interiores. Y”, aseguró Miguel sobre el acampe de piqueteros frente al Miisterio de Desarrollo Social en diálogo con TN donde explicó: “Ahora, con este tipo de manifestaciones, con chicos, con este calor, liberar esto no se puede. Es un problema. Para liberar esto sería con mucha policía, que, además, no es que va a llegar y se va a levantar el piquete”.La aclaración de Felipe Miguel llegó tras la consulta de los periodistas por las críticas que, con frecuencia, recibe Larreta de Patricia Bullrich por la “toma” de calles en la ciudad de Buenos Aires. Sobre lo que incluso la precandidata del PRO a presidenta, contrincante del jefe de Gobierno, había sostenido: “En ese sentido,”. Tras ello, cuestionó los pedidos de “sacar” a los manifestantes. “Cuando uno pide sacarlos, hay que tener conciencia. ¿”, preguntó Miguel.”, remarcó.Así, Miguel aprovechó para aludir a los cuestionamientos de Bullrich y sugirió, sin nombrarla, que cuando era la ministra de Seguridad de Mauricio Macri no desalojó ninguna marcha con niños y mujeres usando gases y represión. “Yo no lo vi”, afirmó.“Trabajamos en muchísimos cortes. Hay cortes y manifestaciones cotidianamente pero este tipo de movilizaciones se resuelve con el buen manejo de los planes sociales”, concluyó al respecto apuntando contra el Gobierno Nacional.