Gallucci sobre el Luche y Vuelve: Ellos no tienen que volver a ningún lado porque están gobernando

“La lectura sobre el “Luche y Vuelve” que se hizo en Avellaneda tiene dos puntos centrales. El primero es que no tienen que volver a ningún lado porque están gobernando. Tendrán que empezar a gestionar más que volver”, sostuvo Maximiliano Gallucci al referirse al plenario realizado por dirigentes del Frente de Todos en Avellaneda en clamor por la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Para el presidente del bloque PRO de Avellaneda, el Frente de Todos. “Es el peor gobierno de la historia. Además, teníamos todo Avellaneda sin luz y los grupos electrógenos los tenías en el evento político que armó Ferraresi, cosa que representa una desidia de la gestión hacia el vecino y acciones que solamente se enmarcan en lo político”, sostuvo.También fue consultado sobre la dinámica interna del partido amarillo y el rol que podría tener el ex presidente Mauricio Macri., recalcó Galluci quien trabaja en la candidatura presidencial de Horacio Rodriguez Larreta.Por último, sobre la candidatura anunciada por Jorge Ferraresi a nivel local, dijo: “Desde el día 1 sabíamos que iba a ser el candidato. Cuando se fue a Nación sabíamos que buscaba los dos años de licencia para luego competir. Entonces, no nos sorprende nada que sea el candidato. Yo tengo la decisión clara no solo de enfrentarlo en una elección sino de ganarla porque hay dos modelos de ciudad, el nuestro que tiene a los vecinos como principal eje y el de Ferraresi que tiene una gestión de maquillaje y política”.