"Luche y Vuelve": el operativo sale de gira y cerrará con un acto a gran escala el 25 de mayo

El operativo "" con el que la militancia kirchnerista se propone romper la proscripción judicial contra Cristina e impulsar su candidatura presidencial tendrá cuatro capítulos en el interior del país, eventos masivos en fechas clave y un cierre con un gran acto el 25 de mayo, cuando se cumplirán 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. La dirigencia cristinista insiste en que no hay que dar nada por cerrado respecto a la posible postulación de la vice.En verdad, fue un acto en dos movimientos. Porque el viernes reapareció Cristina en Río Negro con un mensaje en el que reiteró que se consideraba proscripta y afirmó que en el país no funcionaba un Estado democrático constitucional, además de desarrollar los temas que considera fundamentales para recuperar la economía. Luego, afuera, ante la militancia que la esperaba, dio una respuesta al insistente estribillo "Cristina presidenta":. Esa previa sirvió para motivar aún más a la militancia que al otro día copó el predio de Avellaneda, pese a la térmica que invitaba a planes más frescos.El plenario fue analizado el miércoles a la tarde en Ensenada, donde desde hace varios meses se reúne el grupo de dirigentes más cercano a la vice -de hecho, entre ellos se llaman "mesa Ensenada"-, que fue de donde surgió la idea del encuentro.Entre otros, estuvierony los sindicalistas. Concluyeron que el evento salió incluso mejor que lo planeado porque no sólo asistieron militantes identificados con agrupaciones kirchneristas sino también mucha gente "suelta", deseosa de participar del debate en las comisiones en carpas donde se hacía difícil respirar.Ya en el documento final del plenario se planteaba ese día como "punto de inflexión" que debía tener continuidad en "un conjunto de acciones a lo largo y ancho del país, en cada provincia, en cada distrito, en cada barrio, en cada casa". Lo que resolvieron este miércoles es que se harán cuatro encuentros en diferentes regiones: uno en el NEA (seguramente en Chaco, con Jorge Capitanich como anfitrión), otro en el NOA (sería en La Rioja, con la organización de Ricardo Quintela), un tercero en la esquiva región Centro y otro en la Patagonia, en estos casos aún con sedes a determinar. También prevén una o dos actividades en el interior de la provincia de Buenos Aires.Pero, más allá de ese objetivo federal, también se plantearán otros tres actos en fechas clave para el kirchnerismo. La primera de ellas será el 13 de abril, que recordará los siete años de aquella jornada lluviosa en la que CFK fue citada a declarar por el juez Claudio Bonadio en la causa dólar futuro y una multitud se congregó a las puertas de Comodoro Py para apoyarla.", dijo entonces a la militancia desde un escenario improvisado. El otro acto será dos semanas más tarde, el 27 de abril, a los 20 años del impensado triunfo electoral de Néstor Kirchner con el 22% de los votos. Y la última de las tres fechas, el 25 de mayo, cuando se cumplirán los 20 años del histórico inicio de un ciclo político que hoy se debate cómo seguir., sostuvo el titular de la Acumar y de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella. Aclaró que en el grupo que se reúne periódicamente en Ensenada "todos pensamos que Cristina es la mejor candidata de verdad, entre otras cosas porque es la mejor mide". Que eso sea así, concluyeron en la reunión, es porque el segundo capítulo de la gestión del Frente de Todos tiene que ser distinto al actual y Cristina marca en cada aparición cuáles son las diferencias que mantiene con la gestión de Alberto Fernández.Como en los últimos años, La Cámpora aspira a encabezar una gran columna el próximo 24 de marzo, en el Día de la Memoria junto a los organismos de derechos humanos. Pero está en veremos la propuesta que surgió en los últimos días respecto a incluir una convocatoria propia para ir desde la Plaza de Mayo a Tribunales para reclamar contra la Corte Suprema. Como no está definido, Paco Manrique tiró la idea de que el acto del 13 de abril se haga frente a Tribunales.Sí quedó resuelto que el 25 de mayo funcione como punto culminante del operativo clamor por Cristina que se buscará instalar en todo el país. Ya por entonces se habrá expuesto nuevamente la injusticia de la condena a la vicepresidenta que actúa como condicionante de su postulación. "afirmó el senador Oscar Parrilli esta semana en diálogo con El Destape Radio.Por cierto, ni aún los integrantes de la mesa Ensenada tienen en claro qué hará finalmente la vicepresidenta, pero sí que la acumulación política que representarán estas movilizaciones nacionales en su apoyo le facilitará tomar la decisión que considere más conveniente para el espacio.. O, la otra, como ya explicó Larroque, que "como Perón con Cámpora" y designe a quien crea conveniente para un nuevo mandato del Frente de Todos. Quedan por delante dos meses de definiciones.