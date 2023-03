Tras la operación y mientras persisten internas, Alberto Fernández se prepara para viajar a la Cumbre Iberoamericana

el presidente Alberto Fernández retomará su agenda el viernes 24 de marzo por la mañana, cuando viaje a República Dominicana para participar de la Cumbre Iberoamericana

Si la recuperación tras la intervención para un bloqueo radicular por una hernia de disco es completa,Más allá de la cuestión de su salud, el nuevo viaje de agenda internacional del mandatarioAsí las cosas, si la recuperación de la intervención realizada en el Sanatorio Otamendi, que ya encaró en la Quinta de Olivos, se completa con éxito, el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia el Presidente no estará en la Argentina.Antes del 24, subirá a un avión para viajar a Santo Domingo, República Dominicana, donde participará de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado.Allí estarán sus pares de Brasil, Inácioy el español, con quienes Fernández espera reuniones y fotos, que además de las cuestiones de Estado, lo fortalezcan políticamente.De hecho, ayer jueves, mantuvo un diálogo telefónico desde la Quinta de Olivos con su par español para hablar del tema. El mandatario, antes de ir al Sanatorio Otamendi donde le realizaron un bloqueo radicular, también llevó adelante distintas reuniones en la residencia presidencial con sus funcionarios de confianza, con un grupo de empresarias, y también recibió a, que fue reelegida como intendenta de la localidad rionegrina de General Roca.Durante el 24 por la noche habrá una cena entre todas las autoridades que asistirán y Fernández tiene previstas, además, reuniones bilaterales con el presidente español Sánchez, con su par chileno,y con el Rey de España,“Fue invitado por el presidente español Pedro Sánchez y está en comunicación permanente con él para conversar sobre los temas que se van a tratar en la agenda que son los temas de interés común. Los temas que unen a Latinoamérica con Europa y con España en particular”, expresó la portavoz presidencialAgregó que se hablará, entre otros temas, de “todo lo que está sucediendo a nivel internacional, la guerra, la inflación, los precios del gas, del petróleo, de la energía, que son temas que se vienen tratando en estas Cumbres", y precisó que "Latinoamérica tiene una geopolítica particular en este último tiempo, sobre todo después de la asunción de Lula en Brasil”.Todavía no está definido si para este viaje a la isla caribeña se utilizará el nuevo avión presidencial que está siendo acondicionado en Estados Unidos (un Boeing 757-256, con capacidad para 39 pasajeros que reemplazará al Tango 01) o si se recurrirá a un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas.Desde el entorno presidencial insisten con que no anunciará con celeridad si será o no candidato. El kirchnerismo, por su parte, ve de manera crítica esa falta de certezas y no escatiman críticas a la gestión actual, sobre todo en materia económica, a la vez que persisten en la organización del "operativo clamor" por CFK.Según trascendió, habrá tres momentos importantes de concentración para el espacio que aún no tienen locación, pero sí fecha: el primer será el 13 de abril, en conmemoración al discurso que CFK dio ese día en 2016, bajo la lluvia, cuando fue citada a Comodoro Py por Claudio Bonadío tras dejar el gobierno en el marco de la causa de Dólar Futuro.Luego habrá otra cita el 27 de abril, cuando se cumplirán 20 años de las elecciones que consagraron a Néstor Kirchner como presidente. Y la última el 25 de mayo, cuando asumió la presidencia. También, por supuesto, el kirchnerismo movilizará el 24 de marzo, día de la Memoria, Verdad y Justicia, con consignas en contra del funcionamiento del Poder Judicial. Algunos sectores que se identifican con la vicepresidenta, luego de la marcha en Plaza de Mayo, incluso se dirigirían a Tribunales, aunque esa acción política aun no está confirmada.