Di Tullio desmintió a Clarín y le recordó que Santa Fe está en estado de emergencia porque la oposición no quiere votar nada

En diálogo con AM530, la senadora Juliana Di Tullio recordó que, tanto en diciembre de 2022 como en febrero de este año, el Senado quiso sesionar para “tratar todos los acuerdos de jueces y juezas, fiscales y fiscalas de Santa Fe y de todo el país. Incluía otros proyectos como la Ley Lucio, Alcohol Cero y Certificado Único de Discapacidad. No dieron quórum”.

Recordó además que el proyecto de Reforma Judicial aprobado por el Senado en 2020 perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados, ante la negativa de Juntos por el Cambio en tratarlo. “Le echan la culpa a Cristina, pero antes del atentado al supermercado de la familia Rocuzzo, podrían haber tenido toda la estructura para hacerle frente en términos judiciales al tema del narco, y robustecer al poder judicial en Santa Fe y en todas las provincias, pero los diputados de Santa Fe lo dejaron durmiendo”.

Dijo Di Tullio: “Nosotros no tenemos quórum desde que perdimos las elecciones de medio término en diciembre de 2021. Hemos hecho un esfuerzo enorme para consensuar todas las sesiones que hicimos desde entonces”.“La vicepresidenta no es senadora, es parte del Poder Ejecutivo, entonces claramente no es quien frena el funcionamiento del cuerpo legislativo”, enfatizó la legisladora nacional para quien la situación en Santa Fe “está en estado de emergencia porque la oposición no quiere votar nada”., insistió.